BASF-Aktie: 3 Gründe, warum der Aufwärtstrend anhalten könnte und einer dagegen

Seit Jahren investiert BASF massiv in den Ausbau seiner Marktposition bei Batteriematerialien. Dazu gehören Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien wie Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid und Nickel-Kobalt-Manganoxid, die weltweit in Kundenprojekten zum Einsatz kommen. Alles, was Rang und Namen hat in der Batterieindustrie, lizenziert Technologien von BASF.

Dabei kommt dem Konzern zugute, dass er seit Jahrzehnten enge Beziehungen zur Automobilindustrie pflegt und somit umfassende Expertise auf beiden Seiten des Geschäfts unter einem Dach vereint. Das Management verfügt so über eine einzigartige Perspektive auf die Entwicklungen rund um die Elektromobilität, also den Bereich, der für das meiste Wachstum bei der Batterienachfrage sorgen wird über die kommenden Jahre.

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass sich die Batterieproduktion in diesem Jahrzehnt um den Faktor 19 erhöhen wird. BASF kann sich eigentlich nur selbst ein Bein stellen, um davon nicht in großem Umfang zu profitieren. Um auch an zukünftigen Batteriegenerationen zu partizipieren, investiert der Geschäftsbereich in entsprechende Forschung, unter anderem in einem bereits 2011 gegründeten Joint-Venture mit dem Karlsruhe Institute of Technology.

Kurstreiber Nr. 2: Wintershall DEA wieder bärenstark

Ein Börsengang von Wintershall ist schon seit längerem im Gespräch. Er sollte irgendwann nach dem Zusammenschluss mit DEA erfolgen. Das war im Mai 2019. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob Mehrheitsaktionär BASF zu lange gewartet hätte, als 2020 die Ölpreise in den Keller rauschten. Aus der Gewinnmaschine schien ein unverkäuflicher Klotz am Bein zu werden.

Doch nun haben sich die Preise für BRENT-Öl wieder nach oben gehangelt und das Niveau von 2019 zurückerobert. Dank seiner außerordentlich tiefen Produktionskosten sprudeln bei Wintershall DEA wieder die Gewinne. Im 4. Quartal lag der freie Cashflow bei 278 Mio. Euro. Im laufenden Quartal dürfte der Wert auf mindestens diesem Niveau liegen. Da die Futurepreise zwischenzeitlich weiter hochgezogen sind, kann das Unternehmen einen Teil seiner zukünftigen Produktion bereits jetzt mit guter Marge auf Termin verkaufen.