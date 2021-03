---------------------------------------------------------------------------

SIGNA Development Selection AG unter den Top 1 % der Branche mit aktuellem ESG-Rating



* Ausgezeichnetes Ergebnis für Developmentsparte von SIGNA

* Zweite hervorragende ESG-Einstufung nach SIGNA Prime

* Bewertung durch Ratingagentur Sustainalytics



Wien, 30. März 2021 - SIGNA Development Selection AG (SDS) folgt als einer der bedeutendsten Immobilienentwickler Europas dem Leitbild einer nachhaltigen und zukunftssichernden Entwicklung. Als zweites Unternehmen der Gruppe erhielt die SDS nach der SIGNA Prime Selection AG eine erstklassige Bewertung ("geringes Risiko") im ESG-Risk-Rating der Ratingagentur Sustainalytics. Damit steht sie auf Rang 36 der 1.027 von Sustainalytics bewerteten Immobilienunternehmen. In der Kategorie Projektentwickler zählt das Unternehmen zu den Top 1 % der von Sustainalytics gerateten Unternehmen der Branche weltweit. Die Risikobewertung der SDS beträgt 10,6 auf einer Skala zwischen 0-100, wobei 0 ein unwesentliches ESG-Risiko bedeutet.

Christoph Stadlhuber, CEO der SIGNA Real Estate Austria: "Wir sind sehr stolz auf das hervorragende Ergebnis und die Positionierung als eines der nachhaltigsten Unternehmen unserer Branche. In unserer Rolle als Entwickler von anspruchsvollen Gebäuden und Quartieren haben wir die Möglichkeit, einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz umzusetzen. So schaffen wir Lebensräume für Generationen, die durch ressourcenschonende Bau- und Nutzungsweisen einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung im Immobiliensektor leisten."



Sustainalytics ist ein führendes Unternehmen für Daten, Marktforschung und Ratings in Bezug auf ESG-Themen. Das ESG-Risk-Rating von Sustainalytics bewertet die Nachhaltigkeitsrisiken und deren Management durch das Unternehmen. Das finanzielle Risiko der SDS in Bezug auf ESG-Faktoren wurde aufgrund eines leistungsstarken Managements wesentlicher Themen und der niedrigen Anfälligkeit als "gering" eingeschätzt. So konnte die SDS in den meisten Bereichen wie "Corporate Governance", "ESG-Integration Financials", "Community Relations", "Product Governance" und "Bribery and Corruption" die bestmögliche Bewertung ("vernachlässigbares Risiko") erzielen. Die Themenbereiche "Human Capital" und "Emissionen, Abwässer und Abfall" erzielten ebenfalls eine sehr gutes Ergebnis ("niedriges Risiko").