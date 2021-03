creditshelf kann Wachstum im Jahr 2020 erfolgreich fortsetzen

Frankfurt am Main (ots) -



- Anstieg des arrangierten Kreditvolumens führt zu Umsatzwachstum

- Effizienzsteigerung und umsichtiges Kostenmanagement stabilisiert

Gesamtaufwand leicht unter Vorjahresniveau

- Erfolgreiche Fortführung institutioneller Funding-Strategie und gezielter

Wachstumsinvestitionen in Plattformtechnologie und Produktentwicklung

- Prognose 2021: Steigerung des Konzernumsatzes auf 6,0 bis 8,0 Mio. EUR und

Verbesserung des EBIT auf minus 3 bis minus 4 Mio. EUR.

- Mehrjahresstrategie als Kombination aus nachhaltigem Wachstum und Break-Even

im Plan



Die creditshelf Aktiengesellschaft, die führende Kreditplattform für digitale

Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, veröffentlicht heute den

Geschäftsbericht für das Jahr 2020.







arrangierten Kreditvolumen als auch beim Umsatz weiterwachsen. Treiber dieser

Entwicklung waren eine ausbalancierte Mischung aus Bestands- und Neukunden, eine

steigende Anzahl an Netzwerkpartnern und insbesondere die erfolgreiche Umsetzung

der institutionellen Funding-Strategie. Mit namhaften Plattforminvestoren wie

der BNP Paribas Asset Management, dem creditshelf Loan Fund mit dem Europäischen

Investitionsfonds als Ankerinvestor und der Amsterdam Trade Bank hat das

Unternehmen seine Finanzierungsbasis deutlich verbreitert und

professionalisiert.



creditshelf CEO Dr. Tim Thabe kommentiert das Geschäftsjahr 2020: "Wir blicken

auf ein sehr besonderes Jahr für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter zurück.

Mit dem Ergebnis und unserer Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Unser

Geschäftsmodell hat sich mehr als bewährt und wir konnten für unsere

mittelständischen Kunden umfassend Fremdkapitallösungen arrangieren. Es gibt

trotz massiver staatlicher Fördermaßnahmen eine hohe Nachfrage nach ergänzender

Mittelstandsfinanzierung. Insbesondere stark wachsende Scale-Up-Unternehmen

benötigen Fremdkapital für Wachstum und Innovation. Die Verbreiterung unserer

Investorenbasis zeigt, dass wir ein attraktives Plattformgeschäft betreiben, das

wir in 2021 weiter ausbauen werden."



Das Betriebsergebnis (EBIT) ist geprägt von gestiegenen Umsatzerlösen, einem

umsichtigen Kostenmanagement, das zu einem Gesamtaufwand leicht unter

Vorjahresniveau führte, und höheren ordentlichen Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände. Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund eines geplanten

Mitarbeiterausbaus (2020: 57 Festangestellte; 2019: 49 Festangestellte) in der

1. Jahreshälfte und gestiegener Aufwendungen für aktienbasierte

Mitarbeiteranreizprogramme. Dagegen wirkte sich der deutlich verringerte Seite 2 ► Seite 1 von 2



