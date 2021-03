Rapid Medical erhält FDA-Zulassung für den ersten verstellbaren Stent-Retriever zur Behandlung von ischämischen Schlaganfällen

Rapid Medical, Entwickler von reaktionsschnellen, anpassbaren neurovaskulären Geräten, gibt die FDA-Zulassung seines TIGERTRIEVER-Revaskularisationsgeräts für die Behandlung von ischämischen Schlaganfällen bekannt. TIGERTRIEVER ist der erste Stent-Retriever mit intelligenter Steuerung, mit dem Neuro-Interventionalisten Blutgerinnsel besser entfernen und die Durchblutung des Gehirns nach einem ischämischen Ereignis wiederherstellen können – eine Erkrankung, die bei 800.000 Amerikanern jährlich verheerende Folgen verursacht. In Europa ist TIGERTRIEVER bereits zugelassen, und es wurden bereits über 5.000 Patienten mit TIGERTRIEVER behandelt.

Rapid Medicals TIGERTRIEVER verschafft einen besseren Zugriff auf Gerinnsel während der Schlaganfallbehandlung, wie bei der Pivot-Studie aufgezeigt wurde. (Photo: Business Wire)

Ronen Eckhouse, Mitbegründer und CEO von Rapid Medical, dazu: „Die Zulassung von TIGERTRIEVER durch die FDA ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung und dem Wachstum des globalen Geschäfts von Rapid. Es ist ein großartiger Beleg für die Vorteile unserer proprietären 3D-Flechttechnologie – die Plattform für unser Portfolio mit fernverstellbaren neurovaskulären Geräten, einschließlich der Produkte Comaneci und Columbus.“

Bestehende Stent-Retriever sind nicht verstellbare, passive Geräte, die minimalinvasiv durch das Gefäßsystem an den Verschluss gebracht werden. Sofern sie nicht eingegrenzt sind, entfalten sie sich langsam bis zum Blutgerinnsel. Das Gerinnsel wird hoffentlich beim Herausziehen des Geräts erfasst und entfernt. Herkömmliche Stent-Retriever haben, auch wenn sie derzeit als Standard in der Behandlung des ischämischen Schlaganfalls mit großen Gefäßen anerkannt sind, erhebliche Einschränkungen. Sie können nicht an die Variabilität der Patienten angepasst werden und versagen bei etwa 30 % der Revaskularisationsverfahren.

TIGERTRIEVER bietet den Ärzten eine intelligente Steuerung während des Thrombektomieverfahrens. Dank der vollständigen Sichtbarkeit und Einstellbarkeit des Geräts können die Ärzte ihre Herangehensweise je nach Bedarf an das visuelle und taktile Feedback anpassen. Der Nutzen dieses maßgeschneiderten Ansatzes für Patienten mit ischämischem Schlaganfall wurde in der kürzlich veröffentlichten TIGER-Studie nachgewiesen.