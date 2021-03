Berlin (ots) - In der Kategorie "Maschinenbau / bis zu 250 Mitarbeiter" hat die

Zeitschrift Capital das Unternehmen pi4_robotics mit, als eines der

innovativsten Unternehmen Deutschlands, ausgezeichnet. Gerade in schwierigen

Zeiten zeigt sich bei Deutschen Unternehmen laut Capital: Krise kann

Antriebsmotor für Innovation sein. Für pi4_robotics braucht es dafür in der

Regel jedoch keine Krise: "Innovation ist seit Firmengründung unsere DNA. Aber

diese weitere Auszeichnung motiviert natürlich und ist vor allem ein

zusätzlicher Ansporn für uns, unseren Kunden auch in schwierigen Zeiten

unterstützend zur Seite zu stehen und bestmöglich zu beraten.", erklärt Matthias

Krinke, Geschäftsführer und Gründer der Roboterfirma, die in diesem Jahr ihren

27. Geburtstag feiert.



Ein Baustein für eine nachhaltige und wirtschaftliche Fertigung in Europa







Produktionsbedingungen eine gewichtige Rolle. Und auch Europa als

Produktionsstandort rückt zunehmend in den Fokus vieler produzierender Gewerbe.

"Entscheidend ist für uns ein ganzheitlicher Ansatz, den wir unseren Kunden

bieten. Neben fachlicher Beratung setzen wir uns von der Produktentwicklung bis

hin zur Fertigung und Endkontrolle insbesondere dafür ein, dass unsere Kunden

Vorreiter bei der Circular Economy werden können.", so Krinke. Konkret geht es

um ein nachhaltiges Produktdesign, bei dem bereits während der

Produktentwicklung die automatische Fertigung mitgedacht wird und welches am

Lebensende des Produktes eine vollautomatische Demontage und Recycling erlaubt.

Dies spart nicht nur enorme Kosten und Ressourcen, denn verantwortungsbewusste

und umweltfreundliche Produktionsweisen sorgen neben guten Qualitätsstandards

und Serviceleistungen auch für Glaubwürdigkeit. Ein Vertrauensbonus, der sich

für immer mehr Unternehmen bezahlt macht.



Geschwindigkeit ist bei Innovationen ein wichtiger Faktor



Von der ersten Idee bis zum marktfähigen Produkt bedarf es vieler Schritte. Ein

Umstand, der in einer schnelllebigen Welt oft zu viel Zeit einfordert. "Wir

haben uns daher als Gründungsmitglied des Werner-von-Siemens-Centre for Industry

and Science e.V. zum Ziel gesetzt, durch die enge Zusammenarbeit von Forschung,

Lehre und Industrie auf unserem Campus in der Siemensstadt Square die

Geschwindigkeit und die Innovationsleistung zu erhöhen.", erläutert Krinke. Mit

drei bereits laufenden Forschungsprojekten treibt die pi4_robotics GmbH aktiv

mit den produktionstechnischen Wandel voran, zudem sind auch Projekte im Bereich

Mobilität und Energiewandel geplant. Neuen Kooperationspartnern zeigt sich das Seite 2 ► Seite 1 von 3



