+0,7 % zum VorjahresmonatDie Importpreise waren im Februar 2021 um 1,4 % höher als im Februar 2020. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte dieVeränderungsrate gegenüber dem Vorjahr im Januar 2021 noch bei -1,2 % gelegen,im Dezember 2020 bei -3,4 %. Gegenüber dem Vormonat Januar 2021 stiegen dieImportpreise im Februar 2021 um 1,7 %.Starker Preisanstieg bei Erzen und Metallen im VorjahresvergleichDer Anstieg der Importpreise gegenüber Februar 2020 war vor allem durch dieEntwicklung der Einfuhrpreise für Vorleistungsgüter beeinflusst. Die Preise fürimportierte Vorleistungsgüter stiegen im Februar 2021 im Vergleich zumVorjahresmonat um 4,0 %. Gegenüber Februar 2020 verteuerten sich vor allemEisenerze (+39,7 %), Nicht-Eisen-Metallerze (+19,2 %) sowie Roheisen, Stahl undFerrolegierungen (+13,8 %) deutlich. Hauptgrund für den starken Anstieg derPreise für Eisenerz dürfte die steigende weltweite Nachfrage sein. DieVerteuerung dieses Rohstoffs wirkt sich in der Folge auf die Preisentwicklungfür Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen aus.Erstmals wieder seit April 2019 Preisanstieg bei Energie im VorjahresvergleichEnergieeinfuhren waren im Februar 2021 um 5,2 % teurer als im Februar 2020. Dengrößten Einfluss auf die Jahresveränderungsrate für Energie hatte Erdgas miteinem Plus von 24,2 %. Außerdem verteuerte sich elektrischer Strom deutlich um128,1 %. Der hohe Preisanstieg erklärt sich aus den im Februar 2020 sehrniedrigen Preisen, bedingt durch einen europaweiten Nachfragerückgang inVerbindung mit einem starken Angebotsüberhang insbesondere aus den erneuerbarenEnergien.Ohne Energie waren die Importpreise im Februar 2021 um 1,0 % höher als imFebruar 2020 und ebenfalls 1,0 % höher als im Vormonat. Lässt man nur Erdöl undMineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex um 1,5 % über demStand des Vorjahres (+1,0 % gegenüber Januar 2021).Die Preise für importierte Investitionsgüter lagen im Februar 2021 um 0,9 %unter denen von Februar 2020. Während unter anderem Tablets (-5,6 %) undSmartphones (-4,2 %) zu niedrigeren Preisen importiert wurden, waren Notebooks(+1,6 %) sowie Kraftwagen und Kraftwagenmotoren (+0,8 %) teurer als im Februar2020.Verbrauchsgüter waren im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 %, Gebrauchsgüter um 1,4 %billiger. Gegenüber dem Vormonat verteuerten sie sich allerdings jeweils um 0,3%.Die Preise für landwirtschaftliche Güter lagen 0,4 % unter denen von Februar2020, stiegen aber gegenüber Januar 2021 um 1,8 %. Während sich insbesonderelebende Schweine (-48,7 %) und Nüsse (-21,4 %) gegenüber dem Vorjahresmonatstark verbilligten, wurden vor allem Rohkaffee (+8,3 %) und Getreide (+12,3 %)zu höheren Preisen importiert.Veränderungen der Exportpreise Februar 2021Der Index der Exportpreise lag im Februar 2021 um 0,7 % über dem Stand vonFebruar 2020. Im Januar 2021 und im Dezember 2020 hatte dieJahresveränderungsrate bei +0,1 % beziehungsweise bei -0,6 % gelegen. Gegenüberdem Vormonat Januar 2021 stiegen die Exportpreise im Durchschnitt um 0,5 %.Krisenmonitor ermöglicht Vergleich zwischen Corona-Krise und Finanz- undWirtschaftskriseDie Importpreise sind auch Teil des "Krisenmonitors"(www.destatis.de/krisenmonitor), mit dem das Statistische Bundesamt dieEntwicklung wichtiger Konjunkturindikatoren in der Corona-Krise und in derFinanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gegenüberstellt. Der Krisenmonitorergänzt die Sonderseite "Corona-Statistiken" (www.destatis.de/corona), diestatistische Informationen zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgender Corona-Pandemie bündelt. Detaillierte Informationen zu den Statistiken derEin- und Ausfuhrpreise enthält die Fachserie 17, Reihe 8.1 und 8.2.Lange Zeitreihen können außerdem unter anderem über die Tabellen Einfuhrpreise(61411-0002 und 61411-0006) und Ausfuhrpreise (61421-0002 und 61421-0006) in derDatenbank GENESIS-Online bezogen werden.Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte erhalten Sie über:Import- und Exportpreisindizes,Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 02,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4876983OTS: Statistisches Bundesamt