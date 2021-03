--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------29.03.2021SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AktiengesellschaftTernitzFN 102999 wISIN AT0000946652("Gesellschaft")Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung derSCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaftfür Donnerstag, den 29. April 2021 um 10:00 Uhr, Wiener ZeitOrt der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktGin der "Stadthalle" in 2630 Ternitz, Theodor-Körner-Platz 2I. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) undGesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmerbeschlossen, von der gesetzlichen Regelung einer virtuellen HauptversammlungGebrauch zu machen.Die Hauptversammlung der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENTAktiengesellschaft am 29. April 2021 wird auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 156/2020 und der COVID-19-GesV (BGBl.II Nr. 140/2020 idF BGBl. II Nr. 616/2020) unter Berücksichtigung der Interessensowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als virtuelle Hauptversamm­lungdurchgeführt.Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der Hauptversammlungder SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft am 29. April 2021Aktionäre und ihre Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertretergemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) nicht physisch anwesend sein können.Die virtuelle Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit desVorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorsitzenden des Vorstands und des weiterenMitglieds des Vor­stands, des beurkundenden öffentlichen Notars und der vier vonder Gesellschaft vorge­schlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter sowie derVertreter des Abschlussprüfers in der "Stadthalle" in 2630 Ternitz, The­odor-Körner-Platz 2, statt.Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelleHauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19-GesV führt zu Modifikationen imAblauf der Hauptver­sammlung sowie in der Ausübung der Rechte der Aktionäre.Die Stimmrechtsausübung, das Recht Beschlussanträge zu stellen und das RechtWiderspruch zu erheben, erfolgen ausschließlich durch einen der von derGesellschaft vorge­schlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4COVID-19-GesV.Das Auskunftsrecht kann in der virtuellen Hauptversammlung von den Aktionärenselbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, und zwar durchÜbermitt­lung von Fragen in Textform ausschließlich per E-Mail direkt an dieEmailadresse fragen.sbo@hauptversammlung.at [fragen.sbo@hauptversammlung.at] derGesellschaft, sofern die Aktionäre rechtzeitig eine Depotbestätigung im Sinnevon § 10a AktG gemäß Punkt IV. übermittelt und einen besonderenStimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. bevollmächtigt haben.2. Übertragung der Hauptversammlung im InternetDie Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4AktG vollständig akustisch und optisch in Echtzeit im Internet übertragen.Dies ist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick auf die gesetzliche Grundlagevon § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV.Alle Aktionäre der Gesellschaft können an der Hauptversammlung am 29. April 2021ab 10:00 Uhr, Wiener Zeit, unter Verwendung von geeigneten technischenHilfsmitteln (z.B. Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone sowieInternetanschluss mit ausreichen­der Bandbreite für das Streaming von Videos) imInternet unter www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung]als virtuelle Hauptversammlung teilnehmen. Eine Anmeldung oder ein Login sindzur Verfolgung der Hauptversammlung nicht erforderlich.Die Gesellschaft bietet zwei alternative Zugänge zur Internetübertragung mitBild und Ton in deutscher Sprache an. Die Aktionäre werden gebeten, einen aufder Internetseite der Gesellschaft auszuwählen (auf Übertragung 1; aufÜbertragung 2). Sollten die Aktionäre Störungen bei der Übertragung oder beimEmpfang wahrnehmen, wird gebeten auf den anderen Anbieter umzusteigen.Durch die Übertragung der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft imInternet haben alle Aktionäre die Möglichkeit, durch diese akustische undoptische Einwegver­bindung in Echtzeit den Verlauf der Hauptversammlung undinsbesondere die Präsenta­tion des Vorstands, die Beantwortung der Fragen derAktionäre und das Abstimmungs­verfahren zu verfolgen.Es wird darauf hingewiesen, dass diese Live-Übertragung als virtuelleHauptversamm­lung keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keineFernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG) ermöglicht und dieÜbertragung im Internet keine Zweiweg- Verbindung ist. Der einzelne Aktionärkann daher nur dem Verlauf der Hauptversamm­lung folgen.Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz vontechnischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als dieseihrer Sphäre zuzurech­nen sind (§ 2 Abs 6 COVID-19-GesV).Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und technischenVoraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV("Teilnahmeinformation") hingewiesen.II. TAGESORDNUNG1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses gemäß UGB samt Anhang undLagebericht, des Corporate Governance-Berichts; des Konzernabschlussesgemäß IFRS samt Konzernanhang und -lagebericht samt nichtfinanziellerErklärung, des Gewinn­verwendungsvorschlags des Vorstands, jeweils zum 31.Dezember 2020 sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für dasGeschäftsjahr 20202. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinnes3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 20204. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 20205. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr20216. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands-und Aufsichtsratsmitglieder der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENTAktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 20208. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des AufsichtsratsIII. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DERINTERNETSEITEInsbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktGspätestens ab 8. April 2021 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseiteder Gesellschaft un­ter www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung] zugänglich:* Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für dieTeilnahme gem § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation"),* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Corporate-Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht einschließlich nichtfinanziellerErklärung,* Vorschlag für die Gewinnverwendung,* Bericht des Aufsichtsrats,jeweils für das Geschäftsjahr 2020;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8,* Vergütungsbericht,* Erklärung der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß § 87Abs 2 AktG samt Lebenslauf,* Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4COVID-19-GesV,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,* Frageformular,* vollständiger Text dieser EinberufungIV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dieservirtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19-GesV geltend zu machensind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 19. April 2021 (24:00 Uhr,Wiener Zeit) (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an und zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in dieser virtuellenHauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19-GesV ist nur berechtigt, wer andiesem Nach­weisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am26. April 2021 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgendenKommunikationswege und Adressen zugehen muss:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäߧ 19 Abs 3 genügen lässtPer Telefax: +43 (1)8900 500-65Per E-Mail: anmeldung.sbo@hauptversammlung.at[anmeldung.sbo@hauptversammlung.at] (Depotbestätigungen bitte im Format PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftformper Post oder Boten:SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaftc/o HV-Veranstaltungsservice GmbHKöppel 608242 St. Lorenzen am WechselPer SWIFT:GIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599unbedingt ISIN AT0000946652 im Text angeben)Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann dieBestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und die Ausübung desAuskunftsrechts der Aktionäre nicht wirksam erfolgen.Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zuwenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zuveranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD aus­zustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwi­schen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPersonen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischenPersonen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000946652(international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),* Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 19. April 2021(24:00 Uhr, Wiener Zeit) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.V. BEVOLLMÄCHTIGUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVER­TRETERS UND DAS DABEIEINZUHALTENDE VERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nachMaßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV berechtigt ist und dies derGesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt IV nachgewiesenhat, hat das Recht, einen besonderen Stimmrechtsvertreter zu bestellen.Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung einesWiderspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der SCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft am 29. April 2021 können gemäß § 3 Abs 4COVID-19-GesV nur durch einen der besonderen Stimmrechtsvertreter erfolgen.Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die folgenden Personen, die geeignetund von der Gesellschaft unabhängig sind, vorgeschlagen:(i) Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer,c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH1010 Wien, Karlsplatz 3/1E-Mail: oberhammer.sbo@hauptversammlung.at [oberhammer.sbo@hauptversammlung.at](ii) Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA,c/o DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH1010 Wien, Schottenring 14E-Mail: temmel.sbo@hauptversammlung.at [temmel.sbo@hauptversammlung.at](iii) Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.,c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH1220 Wien, Donau-City-Straße 11, ARES-TowerE-Mail: nauer.sbo@hauptversammlung.at [nauer.sbo@hauptversammlung.at](iv) Rechtsanwältin Dr. Maria Brandstetterfür den Interessenverband für Anleger (IVA)1010 Wien, Stephansplatz 4E-Mail: brandstetter.sbo@hauptversammlung.at[brandstetter.sbo@hauptversammlung.at]Jeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als seinen besonderenStimmrechtsvertreter auswählen und dieser Person eine Vollmacht erteilen.Für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter ist auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung] ein eigenes Vollmachtsformular abrufbar. Es wirdgebeten, dieses Vollmachtsformular zu verwenden.Für die Vollmachtserteilung, die dazu vorgesehenen Übermittlungsmöglichkeitenund Fristen sind die in der Teilnahmeinformation enthaltenen Regelungen zubeachten.Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklichausgeschlossen.VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptver­sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform per Post oder Boten spätestens am 8. April 2021 (24:00 Uhr, WienerZeit) der Gesellschaft ausschließ­lich an die Adresse SCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENT Akti­engesellschaft, zH Frau Manuela Scheiber, 2630 Ternitz,Hauptstraße 2, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signaturan die E-Mail-Adresse m.scheiber@sbo.co.at [m.scheiber@sbo.co.at] oder per SWIFTan die Adresse GIBAATWGGMS zugeht. "Schriftlich" bedeutet eigenhändigeUnterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden Antragsteller oder, wennper E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur oder bei Übermittlung perSWIFT mit Message Type MT598 oder Type MT599, wobei unbe­dingt bei StammaktienISIN AT0000946652 im Text anzugeben ist.Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samtBegründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag, nichtaber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasstsein. Die Aktionärsei­genschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird, dass die an­tragstellendenAktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstel­lung Inhaber der Aktiensind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssie­ben Tage sein darf. Bei mehreren Aktionären, die nur zu­sammen denerforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5% des Grundkapitals erreichen, müssensich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag,Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbe­stätigung wird auf dieAusfüh­rungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zuje­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBe­grün­dung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Inter­netseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätes­tens am 20. April 2021 (24:00Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder per Telefax an +43(0)2630 315501oder an SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft, zH FrauManuela Scheiber, 2630 Ternitz, Haupt­straße 2, oder per E-Mail:m.scheiber@sbo.co.at [m.scheiber@sbo.co.at], wobei das Verlangen in Textform,beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Sofern fürErklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist, mussdie Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabein Schriftzeichen geeig­nete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genanntund der Abschluss der Erklä­rung durch Nachbildung der Namensunterschrift oderanders erkennbar gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessenBegründung, muss jedenfalls auch in deut­scher Sprache abgefasst sein.Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelleder Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammenden erforderlichen Ak­tienbesitz in Höhe von 1% des Grundkapitals erreichen,müssen sich die Depotbestäti­gungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt(Tag, Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusfüh­rungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV) verwiesen.3. Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 iVm § 86 Abs 7 und 9 AktGZum Tagesordnungspunkt 6. "Wahl einer Person in den Aufsichtsrat" und derallfälligen Erstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäre gemäߧ 110 AktG macht die Gesellschaft folgende Angaben:§ 10 Abs 1 der Satzung der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENTAktiengesellschaft bestimmt, dass der Aufsichtsrat aus vier bis sechs von derHauptversammlung bestellten Mitgliedern besteht.Mitgeteilt wird, dass vom Betriebsrat keine Mitglieder in den Aufsichtsrat gem §110 ArbVG entsandt wurden und daher eine Angabe, ob ein Widerspruch gem § 86 Abs9 AktG erklärt wurde, entfällt.Der Aufsichtsrat der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaftbesteht derzeit aus fünf von der Hauptversammlung gewählten Mitglie­dern(Kapitalvertretern).SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft unter­liegt derzeitnicht dem Anwendungsbereich von § 86 Abs 7 AktG und besteht keine Verpflichtung,das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zu erfüllen, da bei Wahl einerPerson in den Aufsichtsrat auch nach der Hauptversammlung der Aufsichtsrat nuraus fünf Kapitalvertretern besteht.Von den fünf Kapitalvertretern sind drei Männer und zwei Frauen. DasMindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG wurde schon bisher erfüllt.4. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre ist derNachweis der Berechtigung zur Teilnahme (Punkt IV. der Einberufung) und dieErteilung einer entsprechenden Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter(Punkt V. der Einberufung).Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht und dasRederecht während dieser virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären selbstim Wege der elektronischen Post ausschließlich durch Übermittlung von Fragenbzw. des Redebeitrags per E-Mail direkt an die Gesellschaft an die Emailadressefragen.sbo@hauptversammlung.at [fragen.sbo@hauptversammlung.at] ausgeübt werdenkann.Die Aktionäre werden gebeten, alle Fragen bereits im Vorfeld in Textform per E-Mail an die Adresse fragen.sbo@hauptversammlung.at[fragen.sbo@hauptversammlung.at] zu übermitteln, und zwar so recht­zeitig, dassdiese spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 26. April2021, bei der Gesellschaft einlangen. Dies dient der Wahrung derSitzungsökono­mie im Interesse aller Teilnehmer an der Hauptversammlung,insbesondere für Fragen, die einer längeren Vorbereitungszeit bedürfen.Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und rascheBeantwortung der von Ihnen gestellten Fragen.Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches auf der Internetseite derGesell­schaft unter www.sbo.at/hauptversammlung [http://www.sbo.at/hauptversammlung] abrufbar ist. Wenn dieses Frageformular nicht verwendet wird,muss die Person des Aktionärs (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer desAktionärs) im entsprechenden E-Mail genannt werden und der Abschluss derErklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders, z.B. durchAngabe des Namens/der Firma, erkennbar gemacht werden (§13 Abs 2 AktG). Um dieGesellschaft in die Lage zu versetzen, die Identität und Übereinstimmung mit derDepotbestätigung festzu­stellen, bitten wir Sie, in diesem Fall auch IhreDepotnummer in dem E-Mail anzugeben.Bitte beachten Sie, dass dafür während der Hauptversammlung von dem Vorsitzendenangemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden können.Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Auskunftsrechts derAktio­näre gem § 118 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.5. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt,in der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderen Stimmrechtsvertreter zu jedem Punkt derTagesord­nung Anträge zu stellen.Der Zeitpunkt, bis zu dem Weisungen zu Antragsstellung an den besonderenStimmrechtsvertreter möglich sind, wird im Laufe der virtuellen Hauptversammlungvom Vorsitzenden festgelegt.Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß Punkt IV.dieser Einberufung und die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht an denbesonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. dieser Einberufung.Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch zwingenddie rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gemäß § 110 AktG voraus:Perso­nen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 6 der Tagesordnung) können nur vonAktionä­ren, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am 20. April 2021in der oben angeführten Weise (Punkt VI Abs 2) der Gesellschaft zugehen. JedemWahlvorschlag ist die Erklä­rung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenenPerson über ihre fachliche Qualifika­tion, ihre beruflichen oder vergleichbarenFunktionen sowie über alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheitbegründen könnten, anzuschließen.Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds beider Abstimmung nicht berücksichtigt werden.Hinsichtlich der Angaben gemäß § 110 Abs 2 Satz 2 iVm § 86 Abs 7 und 9 AktG wirdauf die Ausführungen zu Punkt VI. Abs 3 verwiesen.Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts derAktionäre gem § 119 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.6. Information zum Datenschutz der AktionäreSCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft verar­beitetpersonenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG,dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl derAktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowiegegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) aufGrundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der EuropäischenDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischenDatenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen derHauptversammlung zu ermögli­chen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieVorbereitung, Durchführung, Nachbearbeitung sowie für die Teilnahme vonAktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß dem Aktiengesetzzwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6(1) c) DSGVO.Für die Verarbeitung ist die SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENTAktiengesellschaft die verantwortliche Stelle. SCHOELLER-BLECK­MANN OILFIELDEQUIPMENT Aktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung derHauptversammlung und dem Dividenden-Clearing externerDienstleis­tungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken,Zählservice und IT-Dienstleistern. Diese erhalten von SCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, diefür die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, undverarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der SCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat dieSCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft mit diesenDienstleis­tungsunternehmen eine datenschutzrechtliche Vereinbarungabgeschlossen.Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle anwesendenAktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, derNotar und alle an­deren Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in dasgesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmenund dadurch auch die darin ge­nannten personenbezogenen Daten (u. a. Name,Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einse­hen. SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELDEQUIPMENT Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogeneAktionärsdaten (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellenProtokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für dieZwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.Nachweis- und Aufbewah­rungspflichten ergeben sich insbesondere aus demUnternehmens-, Aktien- und Übernah­merecht, aus dem Steuer- und Abgabenrechtsowie aus Geldwäschebestimmungen. So­fern rechtliche Ansprüche von Aktionärengegen die SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft oderumgekehrt von der SCHOEL­LER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaftgegen Aktionäre erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Datender Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mitGerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Datenwährend der Dauer der Ver­jährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens biszu dessen rechtskräftiger Been­digung führen.Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung derpersonenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel IIIder DSGVO. Diese Rechte kön­nen Aktionäre gegenüber der SCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adressecompliance@sbo.co.at [compliance@sbo.co.at] oder über die folgenden Kontaktdatengeltend machen:SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AktiengesellschaftGroup Compliance Management2630 Ternitz, Hauptstraße 2Tel: +43 2630 315 - 0Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf derInternetseite der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesell­schaftwww.sbo.at/privacypolicy [http://www.sbo.at/privacypolicy] zu finden.VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE1. Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung beträgt dasGrundka­pital der Gesellschaft EUR 16.000.000,-- und ist zerlegt in 16.000.000auf Inhaber lau­tende Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von je EUR 1,--.Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dervirtuellen Hauptversammlung 15.723.365 Stimmrechte.Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 276.635eigene Aktien. Aus diesen stehen der Gesellschaft keine Rechte zu, auch nichtdas Stimmrecht.Eine Veränderung im Bestand eigener Aktien bis zur Hauptversammlung und damitder Gesamtzahl der Stimmrechte wird in der Hauptversammlung bekannt gegeben.Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.2. 