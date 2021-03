Digitaler Gewerbeversicherer mailo bietet gemeinsam mit Smart Paws Tierkrankenversicherungen in Deutschland an

Köln (ots) - Die Smart Paws GmbH, ein Spezialist im Bereich

Tierkrankenversicherung, und der digitale Gewerbeversicherer mailo arbeiten ab

sofort zusammen. Die mailo Versicherung AG wird künftig als Produktpartner und

Risikoträger für die Produktpalette von Smart Paws auf dem deutschen Markt

agieren.



"Wir haben mailo vor gut drei Jahren gegründet, um das Angebot an gewerblichen

Versicherungsprodukten einfacher, digitaler sowie kunden- und maklerfreundlicher

zu gestalten. Dabei sind wir regelmäßig nicht nur als Produktpartner und

Digitalisierer gefragt, sondern vor allem auch als Problemlöser für

Vertriebspartner. Nach dem ersten Treffen mit dem Team von Smart Paws war

schnell klar, dass wir mit Hilfe eines interessanten Partners und unserer

Expertise für White-Label-Lösungen ein echtes Problem im Markt für

Tierkrankenversicherungen lösen können", sagt Dr. Matthias Uebing, Gründer und

Vorstand der mailo Versicherung AG.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Markt für Haustierversicherungen boomt bereits seit Jahren. Die Zahl derHaustiere in deutschen Haushalten ist in den vergangenen Monaten noch einmaldeutlich gestiegen - und damit auch das Interesse an einer guten Absicherung.Für Tierhalter gibt es bereits eine Vielzahl von Angeboten auf dem Markt. DasProblem: Die Angebote, die der Markt derzeit bereitstellt, sind oft kompliziert,selten digital und meist unflexibel. Das Produkt- und Serviceangebot von SmartPaws, geschaffen von Tierärzten für Tierärzte, ist eine echte Bereicherung fürden deutschen Markt."Wir haben eine Leidenschaft für Haustiere und stellen ihre Gesundheit und ihrWohlbefinden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Die international bewährtenVerfahren und Produkte bringen wir nun nach Deutschland und freuen uns sehr, mitmailo einen kompetenten und B2B-erfahrenen Risikopartner gefunden zu haben, derperfekt zu unserer Philosophie passt", sagt Christopher Götze, Geschäftsführerder Smart Paws GmbH.Die Philosophie, die Smart Paws auszeichnet, ist einzigartig. "Wir wollensicherstellen, dass kein Haustier unnötige Schmerzen oder Krankheiten erleidenmuss, indem wir Tierhalter dazu inspirieren, die laufende Gesundheitsversorgungihres Tieres zu planen. Der Kunde kann frei wählen, welchen Tierarzt er inAnspruch nehmen möchte - auch für Notfallbehandlungen im In- und Ausland. Unddie Abrechnung erfolgt optional direkt mit dem Tierarzt, so dass der Tierhalternicht in Vorleistung gehen und somit abwägen muss, ob die notwendige Behandlungfür den geliebten Vierbeiner überhaupt finanzierbar ist. Darüber hinaus sind wiram deutschen Markt der einzige Versicherer, der auf das Kündigungsrecht im