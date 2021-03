Kann die MünchenerRück-Aktie oberhalb des Abwärtstrends bei 262,82 Euro verbleiben, um danach auf 275 Euro anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist bei der MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) aus charttechnischer Sicht eine Rally möglich. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Münchener Rück befindet sich seit März 2020 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte die Aktie zunächst auf ein Hoch bei 255,70 EUR. Dieses Hoch durchbrach sie am 04. März 2021 und kletterte anschließend auf ein neues Rallyhoch bei 267,10 EUR. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert und setzte dabei auf das alte Hoch bei 255,70 EUR zurück. Dort kam es wieder zu Käufen. In den letzten beiden Tagen erwies sich allerdings der kurzfristige Abwärtstrend bei aktuell ca. 262,82 EUR als zu hohe Hürde.