PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt hat nach dem von der Corona-Krise stark beeinträchtigten Vorjahr eine grobe Prognose für 2021 gewagt. Sixt rechne im laufenden Jahr mit einem Anstieg der Erlöse aus dem Vermietungsgeschäft (operativer Konzernumsatz) und beim Vorsteuergewinn, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Pullach bei München bei der Bilanzvorlage mit. Der Autovermieter sei weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere der nach wie vor geltenden Reisebeschränkungen in vielen Ländern betroffen.

Eine verlässliche Abschätzung des Ausmaßes der Restriktionen sei derzeit aufgrund der hohen Unsicherheiten nicht möglich, hieß es weiter. Deshalb mache der Vorstand derzeit keine konkreten Aussagen zur Entwicklung für das laufende Jahr. Sixt legte bereits Anfang März vorläufige Zahlen vor. Die Aktie gewann am Vormittag rund 3,9 Prozent.