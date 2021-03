Frankfurt am Main (ots) - Werden sich Unternehmen im kommenden Jahrzehnt

schrittweise virtualisieren? Müssen dafür alte Denkweisen kritisch hinterfragt

und neue strategische Impulse gesetzt werden? Und welche Potenziale bietet die

Virtualisierung einzelner Branchen für die Telekommunikationsanbieter? Die

Management- und Technologieberatung BearingPoint untersucht, welchen

Herausforderungen Unternehmen in einer immer komplexer werdenden Welt

gegenüberstehen und wie sich ein höherer Grad der Virtualisierung positiv auf

die Resilienz der Unternehmen auswirkt.



Wir leben bereits mitten im Zeitalter der Virtualität. Die Corona-Krise hat uns

vor Augen geführt, welch´ große Bedeutung die Virtualität für unser alltägliches

Leben inzwischen hat. Aber auch, wo es noch hakt und Prozesse dringend neu

gedacht werden müssen. Gerade Unternehmen müssen sich dieser wichtigen

Herausforderung stellen, wenn sie in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Die neue Publikation "The future is now! Virtualization - exploring a new world"

der Management- und Technologieberatung BearingPoint nimmt das Thema

Virtualisierung unter die Lupe und gibt Handlungsempfehlungen für die

Unternehmen stehen sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld gegenüber,

das durch eine hohe Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit

geprägt ist. Betrachtet man die Entwicklung der Wertschöpfung, von der

Dezentralisierung in den 1990er Jahren bis zur Digitalisierung und Digitalen

Transformation heute, zeichnet sich die schrittweise Virtualisierung von

Unternehmen als nächste große Herausforderung ab.



Unternehmen müssen für die erfolgreiche Virtualisierung sehr flexibel und

resilient sein



Um im hart umkämpften Marktumfeld bestehen zu können, müssen Unternehmen einen

hohen Grad an Flexibilität und Resilienz aufweisen. Und damit die Transformation

zu einer resilienteren Organisation gelingt, müssen Unternehmen hinterfragen,

welche ihrer Aktivitäten analog oder digital durchgeführt werden können. Bei der

Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und der Resilienz-Transformation

spielt die Virtualisierung eine entscheidende Rolle, betont BearingPoint.



Marcel Tietjen, Partner bei BearingPoint: "Spätestens die Corona Krise hat

Unternehmen gezeigt, wie wichtig es ist, Resilienz im eigenen Unternehmen

aufzubauen. Schon vor Corona befanden sich Organisationen durch die anhaltende

Digitale Transformation in einem hochgradig komplexen Umfeld. Die

Virtualisierung ist disruptiv - Grenzen zwischen physisch und virtuell



