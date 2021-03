Diese 5 Trends beeinflussen die Arbeitswelt nachhaltig / Entwicklungen am Arbeitsmarkt

Eschborn (ots) - Die Arbeitswelt hat im vergangenen Jahr große Umbrüche erlebt.

Doch die Phase der Veränderung ist noch nicht vorbei. Diese 5 Trends bestimmen

künftig den internationalen Arbeitsmarkt.



Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben zu vielen Neuerungen in der

Arbeitswelt geführt - und prägen sie weiterhin. Wie verändern sich Jobsuche und

Recruiting? Wie werden Personalentscheidungen künftig getroffen? In vielen

Bereichen findet ein Umdenken statt, wie der 2021 Talent Trends Report von

Randstad Sourceright zeigt. Die Studie analysiert die Situation in 17 Ländern

weltweit und zeigt Herausforderungen sowie Lösungsansätze der Unternehmen.









Recruiting-Strategien werden zunehmend überregional. Denn die Anzahl der remote

Arbeitenden hat sich seit Ausbruch der Pandemie weltweit auf 50% verdoppelt. Das

Homeoffice etabliert sich mehr und mehr als Arbeitsplatz. So wird die Entfernung

zwischen Unternehmenssitz und Wohnort auch für Bewerber seltener zum

Ausschlusskriterium bei der Jobsuche. "Grenzenlose Talentstrategien erfordern

neue Herangehensweisen bei Recruiting und Employer Branding", sagt Andreas

Bolder, Director Group Human Resources bei Randstad Deutschland. "Es ist

sinnvoll, Informationen aus dem Marktumfeld und der eigenen Belegschaft neu zu

bewerten und zu nutzen, um besser einschätzen zu können, wo sich eine lokale und

wo sich eine überregionale Mitarbeitersuche rentiert."



2. Interne Wechsel für bessere Anpassungsfähigkeit



Gut durch die Corona-Pandemie kamen Unternehmen, die Arbeitskräfte schnell von

Aufgabenbereichen mit geringer Nachfrage in jene mit hoher Auslastung

umschichten konnten. Sie rüsteten schnell um und qualifizierten ihre Mitarbeiter

entsprechend, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. So war und ist es

möglich, Arbeitsplätze zu erhalten und Fachwissen zu bewahren. 87% der

Personalchefs glauben daher, dass Reskilling zur Mitarbeiterbindung beiträgt.

"Für agile Strukturen sorgt zudem eine gezielte, kontinuierliche

Weiterbildungsstrategie, die die Bedürfnisse von Arbeitnehmer und Arbeitgeber

vereint", sagt Andreas Bolder. Die richtigen Skills, eine gute Kommunikation und

eine positive Einstellung sind entscheidend, um gut mit Veränderungen umzugehen.

Viele der aktuell erforderlichen Fähigkeiten sind technischer Natur. Doch nur

46% der Personaler konzentrieren ihre Weiterbildungsmaßnahmen auch auf Soft

Skills. Darunter fallen beispielsweise Anpassungsfähigkeit, Zeitmanagement,

Kreativität, Teamwork und Kommunikation.



3. Arbeitserlebnis neu bewerten



63% der Personalverantwortlichen messen dem Arbeitserlebnis ihrer Mitarbeiter Seite 2 ► Seite 1 von 3



