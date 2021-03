Joonghun Pharmaceutical hat Artgaon auf den Markt gebracht, um mit führenden europäischen Dermalfüllern in Wettbewerb zu treten

Joonghun Pharmaceutical has officially launched their premium cross-linked hyaluronic acid dermal filler, Artgaon (Photo: Business Wire)

Artgaon trägt die CE-Kennzeichnung und zielt im Einklang mit dem Slogan „The Finest, for European Professionals“ speziell auf den europäischen Ästhetikmarkt ab. Joonghun Pharmaceutical ist ein südkoreanisches Pharmaunternehmen, das seit 15 Jahren auf Hyaluronsäure-Injektionen für orthopädische Behandlungen spezialisiert ist. Mit fundiertem Wissen über die Eigenschaften von HA konnte das Unternehmen einen Dermalfüller entwickeln, der sich im Wettbewerb mit den europäischen Spitzenmarken der Ästhetikbranche messen soll.

Laut Dr. YeoHye Yoon, Qualitätsdirektor von Joonghun, wurde während der Produktentwicklung von Artgaon in erster Linie die Vision verfolgt, sowohl dem Patienten als auch dem Behandler ein neues, unvergleichliches ästhetisches Erlebnis zu bieten. Um dies einzulösen, hat sich Artgaon auf zwei Dinge fokussiert: hohe Qualität und einzigartige Vernetzungstechnologie.

Artgaon wird gemäß strengen pharmazeutischen Richtlinien hergestellt, obwohl Dermalfüller als Medizinprodukte klassifiziert sind. „Durch diese Verpflichtung können wir auf jede einzelne Komponente des Dermalfüllers höhere Sicherheitsstandards anwenden. So wird Artgaon beispielsweise in Reinräumen hergestellt, die sogar Partikel in einer Größe von 10 Mikrometern kontrollieren. Dadurch ist Artgaon natürlich extrem rein, sodass das Vertrauen von Ärzten, die unser Produkt verwenden, unserer Meinung nach noch gestärkt wird.“

Durch die einzigartige Vernetzungstechnologie von Artgaon muss der Arzt nur eine Kraft von 7 bis 8 Newton für die Injektion ausüben, was eine sanfte und gleichmäßige Behandlung möglich macht. Trotzdem verfügt Artgaon nach Verabreichung über hohe elastische (G prim) und kohäsive Eigenschaften in der Haut. Joonghun zufolge werden mit der Formel von Artgaon natürliche Ergebnisse nicht nur durch das Aussehen, sondern auch durch die von den Patienten erlebten Empfindungen erreicht. „Aufgrund der geringen Injektionskraft, gepaart mit guten Formungsfähigkeiten, kann der Arzt mit Artgaon die für seine Patienten gewünschte ästhetische Form erzielen.“

Die Geleigenschaften von Artgaon sollen überdies in den Verpackungsdesigns zum Ausdruck kommen, die bald aktualisiert werden. „Die neuen Verpackungsdesigns von Artgaon basieren auf der architektonischen Struktur des Industriezeitalters, die auch heute immer noch anhält und ihre Schönheit bewahrt hat. Wir wollten, dass diese architektonische Schönheit aus dem Industriezeitalter die Gel-Struktur von Artgaon abbildet, nämlich den Erhalt von Festigkeit und Schönheit auch über einen langen Zeitraum hinweg.“

Ärzte, die Artgaon getestet haben, waren bereits überrascht von der Qualität und den Ergebnissen von Artgaon. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Artgaon Bewegung in den Beauty-Markt Europas und der Welt bringt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

