Frankfurt (ots) - Strategisches Prozessmanagement gehört zu den Grundlagen für

die digitale Transformation einer Bank. Noch arbeiten viele Institute mit

historisch gewachsenen Organisationshandbüchern in Fließtextform. Sie müssen

sich die Basis für Digitalisierung und Automatisierung erst erarbeiten. Mit

welchen Tools Finanzdienstleister ihr Prozessmanagement zukunftsfähig aufstellen

können, zeigt der aktuelle "BPM Marktüberblick 2021" von Cofinpro. Die auf

Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften spezialisierte Unternehmensberatung

bietet zudem ein Online-Self-Assessment an.



Der Transformationsdruck auf Deutschlands Banken wächst: Steigende

Kundenerwartungen, wachsende regulatorische Anforderungen und der

Konkurrenzdruck durch neue Wettbewerber machen die Digitalisierung der

Geschäftsprozesse auf der Grundlage eines strategischen Prozessmanagements

unerlässlich. "Zwei Drittel der Banken stehen hier allerdings noch ziemlich am

Anfang", sagt Dirk Ungemach-Strähle, Director der Cofinpro AG.





Um den nächsten Schritt gehen zu können, brauchen Banken neben denorganisatorischen Grundlagen für ein Prozessmanagement auch eine Software, diesie bei der Transformation unterstützt. Cofinpro hat daher die fürFinanzdienstleister gängigsten BPM-Tools unter die Lupe genommen und einenumfassenden Marktüberblick erstellt."BPM Marktüberblick 2021" zum kostenfreien DownloadDer BPM-Marktüberblick erscheint bereits in seiner 10. Auflage. Im Laufe derJahre wurden die Bewertungskriterien kontinuierlich weiterentwickelt. Bei derArbeit am diesjährigen Überblick fiel den Cofinpro-Experten vor allem auf, dassdie Anbieter ihre Tools benutzerfreundlicher gestaltet und zusätzlich den Fokusauf die Automatisierung durch Workflows gelegt haben."Jede Organisation benötigt ein passendes Werkzeug, um ein strategischesProzessmanagement erfolgreich zu etablieren", sagt Cofinpro-BeraterUngemach-Strähle. Der aktuelle Marktüberblick bietet Finanzinstituten gewohntkompetent Orientierung, welche Software für welchen Zweck am besten geeignetist. Der "BPM Marktüberblick 2021"steht kostenfrei zum Download(https://cofinpro.de/download/marktueberblick-2021/) bereit.Den Prozessmanagement-Reifegrad online ermittelnVor der Auswahl eines Tools steht aber die ehrliche Bestandsaufnahme, wo derFinanzdienstleister sich bei der Prozessdigitalisierung aktuell befindet. Hierhilft das Reifegrad-Modell von Cofinpro, das den Entwicklungsstand in zehnunterschiedliche Stufen einteilt. Auf welcher Entwicklungsstufe eine Bank steht,kann sie anhand eines Self-Assessments (https://cofinpro.de/sfo-beratung/den-prozessmanagement-reifegrad-bestimmen-wo-stehen-sie-als-organisation/) selbstermitteln. "Der Online-Test ist der erste Schritt auf dem Weg zurprozessorientierten Bank", erklärt Cofinpro-Experte Ungemach-Strähle.Finanzdienstleister, die Unterstützung bei der Auswahl des passenden Werkzeugsbenötigen, berät Cofinpro gerne in Deutschlands einzigem Showroom fürProzessmanagement-Tools. Darüber hinaus begleiten die Experten Banken undKapitalverwaltungsgesellschaften auch bei der Digitalisierung ihrerGeschäftsmodelle. Mit der Integration von Procedera verfügt Cofinpro seitvergangenem Jahr über noch mehr Expertise beim Prozessmanagement. Den Kundensteht damit die Erfahrung aus über 70 Projekten zur Verfügung, in denenerfolgreich bei der Erstellung eines prozessorientierten Organisationshandbuchsunterstützt wurde. Zudem entwickelten die Berater bei zahlreichen Kunden eineDigitalstrategie und trieben damit die agile Transformation voran.Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister bei derVerbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen große Privatbanken,Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowie die führendenKapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 als mitarbeitergetrageneAktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 200Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2020 zum zehnten Mal in Folge vomGreat Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten ArbeitgeberDeutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: mailto:claudia.thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104351/4877069OTS: Cofinpro AG