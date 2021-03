SHOP APOTHEKE EUROPE: Erwerb von MedApp zur Erschließung des Markts verschreibungspflichtiger Arzneimittel und des Ausbaus von Medikationsmanagement in den Niederlanden.

Die Erweiterung des Angebots um verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) und digitale Gesundheitsservices in den Niederlanden passt ideal zur europäischen Wachstumsstrategie von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Strategische Akquisition des niederländischen Tech- und Online-Apotheken-Start-ups mit Sitz in Eindhoven.

Wachsende E-Pharmacy-Plattform in den Niederlanden, die Patienten bei der regelmäßigen Einnahme ihrer Medikamente unterstützt und somit Therapietreue erhöht.

Sevenum, Niederlande, 30. März 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. übernimmt die MedApp Holding B.V., einschließlich MedApp Nederland B.V. und MedApp Apotheek B.V. Die technologieorientierte Online-Apotheke mit ihrer Applikation MedApp - gegründet 2016 als Start-up an der TU Eindhoven - hat sich seitdem zu einer der führenden E-Health-Medikationsplattformen auf dem niederländischen Markt entwickelt.

Von Anfang an war es die Mission von MedApp, chronisch-kranken Patienten, ihren Alltag im Umgang mit Medikamenten zu erleichtern. Aus diesem Grund wurde ein App-basierter Apotheken-Service entwickelt, der die individuellen Bedürfnisse dieser Patientengruppe erfüllt.

Nutzer der App können individuelle Medikationshinweise einstellen, sich einen Überblick über ihre Medikamente verschaffen und ihre benötigten Arzneimittel bequem nach Hause liefern lassen. Außerdem haben sie Zugang zu indikationsspezifischen Informationen und Veröffentlichungen, um die Therapietreue und die Lebensqualität im Alltag verbessern.

Durch die Übernahme baut SHOP APOTHEKE EUROPE, eine der führenden Online-Apotheken in Europa, die derzeit in sieben Ländern aktiv ist, ihr Geschäft in ihrem Heimatland, den Niederlanden, signifikant aus. Aktuell vertreibt SHOP APOTHEKE EUROPE in den Niederlanden über ihre Marke FARMALINE ein umfangreiches Angebot an Schönheits- und Pflegeprodukten. Die Akquisition von MedApp ermöglicht SHOP APOTHEKE EUROPE, ihr Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) nun auch im niederländischen Markt anzubieten.