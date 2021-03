Aurubis AG: „FOKUS Nachhaltigkeit' - Aurubis veröffentlicht umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht

- Umfangreicher Report mit integriertem Magazin zu Fortschritten und Zielerreichung in den Bereichen Mensch - Wirtschaft - Umwelt

- CEO Roland Harings: Ohne Nichteisenmetalle keine Energiewende möglich

- Bekenntnis zum Green Deal und Verpflichtung zur CO 2 -Senkung - bis spätestens 2050 klimaneutrale Produktion

- Recyclinglösungen wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsaktivitäten

Hamburg, 30. März 2021 - Unter dem Titel "FOKUS Nachhaltigkeit" hat die Aurubis AG heute ihren siebten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Auf über 80 Seiten gibt der Report Einblicke in laufende Projekte, zeigt die Fortschritte im Berichtsjahr sowie den Zielerreichungsgrad der Nachhaltigkeitsstrategie. Das dem Bericht vorangestellte Magazin greift die Highlights des Jahres auf und erläutert Hintergründe zur Dekarbonisierung oder Kreislaufwirtschaft.

Aurubis blickt auf ein bewegtes Jahr zurück, in dem Vieles auf den Weg gebracht wurde - und dies trotz der besonderen Herausforderungen während der Pandemie. Dennoch gingen und gehen die Nachhaltigkeitsaktivitäten bei Aurubis unvermindert und fokussiert weiter:

"In diesem umfangreichen Bericht beschreiben wir unsere Fortschritte auf dem Weg zum effizientesten und nachhaltigsten Hüttennetzwerk weltweit. Im Geschäftsjahr 2019/20 haben wir uns beispielsweise zur Science-Based-Targets-Initiative bekannt und uns dazu verpflichtet, ein wissenschaftsbasiertes Klimaziel zur Senkung unserer CO 2 -Emissionen zu setzen", berichtet Vorstandsvorsitzender Roland Harings, unter anderem verantwortlich für den Bereich Sustainability. Mehr noch: Der Konzern bekennt sich zum Ziel, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Er betont: "Es kann keine Energiewende ohne Metalle, insbesondere Kupfer, geben. Unsere Metalle tragen in ihren Anwendungen in Windkraftanlagen, Hochspannungskabeln, Elektrofahrzeugen und Batterien zur Senkung von CO 2 -Emissionen bei. Aurubis stellt diese Metalle her und meistert gleichzeitig die Herausforderungen der Branche, indem wir Teil der Lösung sind und uns an nachhaltigem Handeln messen lassen."