Schwalbach am Taunus (ots) - Die Zeit zu handeln ist jetzt, wenn wir einegesunde Zukunft für kommende Generationen auf diesem Planeten schaffen wollen.Um unsere Umwelt zu schützen, muss der Kunststoffverbrauch drastisch reduziertwerden. Procter & Gamble engagiert sich schon lange in Umweltfragen und hat sichverpflichtet, den verantwortungsbewussten Konsum durch Innovationen bei seinenProdukten und Verpackungen zu fördern. Die führenden Haarpflegemarken desUnternehmens haben eine Bedeutung im Alltag von Millionen von Menschen inEuropa. Es ist notwendig, jetzt das Blatt in der Kunststoffabfallkrise zuwenden. Daher beschleunigt P&G Beauty die Verpackungsziele für seineHaarpflegemarken von 2030 auf 2021 und führt im April 2021 das neueNachfüllsystem "Refill the Good" für Shampoos der Marken Pantene Pro-V, Head &Shoulders und Herbal Essences ein. Doch das ist noch nicht alles: P&G Beautymöchte erreichen, dass bis Ende 2021 alle herkömmlichen Shampoo- undPflegespülungsflaschen vollständig recycelbar sind und die Verwendung vonNeuplastik gegenüber 2016 um 50 Prozent reduzieren. All diese Maßnahmen führendazu, dass ab 2021 jedes Jahr 300 Millionen Neuplastikflaschen in Europaeingespart und Millionen von Haushalten in die Lage versetzt werden, zurecyceln, wiederzuverwenden und weniger Verpackungen zu verbrauchen.Refill the Good: Nachfüllen und wiederverwendenDie beliebtesten Shampoos der Marken Pantene Pro-V, Head & Shoulders und HerbalEssences sind ab April 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz in eineminnovativen Nachfüllsystem erhältlich. "Refill the Good" besteht aus einerhochwertigen, langlebigen Flasche aus 100 Prozent Aluminium und einemrecycelbaren Nachfüllpack, der 60 Prozent weniger Plastik enthält als dieStandard-Shampooflasche*. Die Aluminiumflasche kann immer wieder befüllt werdenund ist mit ihrem schönen Design ein echtes Must-Have für jedes Badezimmer.Durch die langfristige Verwendung der wiederbefüllbaren Flaschen kann jeder dazubeitragen, die Zahl neuproduzierter Plastikflaschen zu verringern. JürgenDornheim, Direktor nachhaltige Verpackungen und Innovation bei Procter & Gamble,erklärt: "Unser Ziel ist es, sowohl Kunststoff zu reduzieren als auch einelanglebige Option anzubieten, die man sicher im Badezimmer benutzen kann.Aluminium vereint all diese Attribute: Es ist langlebig, rostet nicht und istrecycelbar. Darüber hinaus kann es sicher im Bad verwendet werden, da es stabilist und nicht zerbrechlich, wie z.B. Glas. Unsere Nachfüllpacks werden ausMono-PE-Material hergestellt und sind recycelbar."