Nach TE-Bericht: CDU-Politiker wirft Bundestagskandidatur hin Autor: Tichys Einblick | 30.03.2021, 11:30 | 66 | 0 | 0 30.03.2021, 11:30 | Noch am Montag beklagte sich der Berliner CDU-Politiker Niels Korte in einem Schreiben der Anwaltskanzlei Prinz an TE über die „unzutreffenden und irreführenden Behauptungen“ zu dem lukrativen Maskengeschäft, das er 2020 mit dem Bundesgesundheitsministerium eingefädelt hatte. TE berichtete darüber als erstes Medium am Samstag. Später folgte auch die Welt – allerdings, ohne TE zu nennen. Der Beitrag Nach TE-Bericht: CDU-Politiker wirft Bundestagskandidatur hin erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion. Diesen Artikel teilen

