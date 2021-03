30.03.2021 / 12:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS



Stellungnahme des Vorstands der Eyemaxx Real Estate AG im Vorfeld der Abstimmung ohne Versammlung zur Anpassung der Anleihebedingungen der Anleihen 2018/2023, 2019/2024 und 2020/2025



Aschaffenburg, den 30. März 2021 - Im Vorfeld der vom 6. bis 8. April 2021 anstehenden Abstimmung zur Änderung einer Anleihebedingung bei den Unternehmensanleihen 2018/2023, 2019/2024 und 2020/2025 informiert der Vorstand der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94; "Eyemaxx") über die aktuellen Geschäftsentwicklungen des Unternehmens.



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre, Anleihegläubiger und Geschäftspartner,



das Geschäftsjahr 2019/2020 war Pandemie-bedingt nicht einfach für Eyemaxx, wie für alle Unternehmen der Immobilienbranche. Doch die Lage hat sich verbessert. Vor fast genau einem Vierteljahrhundert wurde Eyemaxx gegründet. In den vergangenen 25 Jahren ist Eyemaxx zu einem sehr erfolgreichen Immobilienunternehmen in Deutschland und Österreich geworden. Dabei hat unser Unternehmen viele Höhen aber auch einige Tiefen erlebt. Selten waren die Zeiten so ungewöhnlich und herausfordernd wie heute. Seit gut einem Jahr bestimmt Covid-19 das Privat- als auch Arbeits- und Geschäftsleben. Die Pandemie hat in nahezu jeder Branche Spuren hinterlassen. Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx war, ebenso wie die gesamte Immobilienbranche, von der Pandemie beeinträchtigt. Baustellen standen still, Arbeitskräfte aus dem Ausland konnten nicht anreisen, Lieferungen haben sich verzögert. Aber Eyemaxx konnte dies meistern. Operativ, logistisch und personell. Die Spuren im Zahlenwerk für das vergangene Jahr hingegen bleiben sichtbar. Konkret zeigte sich dies etwa bei dem Jahresergebnis für das vergangene Jahr. Es wird ein deutlicher Verlust ausgewiesen, geprägt durch die wegen der Corona-Auswirkungen deutlich niedrigeren Immobiliengutachten der Sachverständigen und die noch konservativeren Momentaufnahmen in den Einschätzungen der Wirtschaftsprüfer.