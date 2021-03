Starkes Auftaktquartal für Börsengänge

Frankfurt am Main (ots) - Bereits vier Unternehmen wagten seit Jahresbeginn den

Schritt aufs Frankfurter Börsenparkett / Sie spielten dabei rund 4,5 Milliarden

Euro an Erlösen ein - rund viermal so viel wie 2020 insgesamt / PwC-Expertin

Nadja Picard zeigt sich optimistisch: "15 Börsengänge liegen 2021 drin"



Nach einem äußerst schwachen IPO-Jahr 2020 kommt endlich wieder Bewegung in den

deutschen Emissionsmarkt: Seit Jahresbeginn ist schon vier Unternehmen der

Sprung an die Frankfurter Börse geglückt, 2020 waren es insgesamt nur 7. Die

Börsenneulinge spielten dabei rekordverdächtige Erlöse in Höhe von rund 4,5

Milliarden Euro ein, die durch offene Greenshoe-Optionen noch auf rd. 4,8 Mrd.

Euro steigen könnten. Das sind bereits mehr als die Gesamterlöse der beiden

Vorjahren (2020: 1,130 Milliarden Euro; 2019: 3,618 Milliarden Euro).







das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC vierteljährlich die

Aktienneuemissionen sowie die Kapitalerhöhungen an der Börse Frankfurt erfasst.



Die Zuversicht im Markt steigt



"Die Konjunkturaussichten haben sich seit Jahresbeginn deutlich verbessert -

auch dank der geldpolitischen und fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen",

kommentiert Nadja Picard, PwC Europe Capital Markets Leader bei PwC Deutschland.

Die gestiegene Zuversicht spiegelt sich im ifo Geschäftsklimaindex wider, der im

März 2021 auf den höchsten Wert seit Juni 2019 kletterte.



Und auch die kürzlich erschienene PwC-Analyse "CEO Survey", für die 5.000

Vorstandschefs weltweit befragt wurden, sieht ein hohes Maß an Optimismus bei

den Unternehmen: 76 Prozent der Befragten rechnen für die kommenden zwölf Monate

damit, dass das Wirtschaftswachstum an Fahrt aufnehmen wird. "Wie schnell der

wirtschaftliche Aufschwung hierzulande vorangeht, hängt nun maßgeblich davon ab,

wie gut es Deutschland gelingt, die dritte Welle in den Griff zu bekommen und

das Impftempo rasch zu erhöhen", so PwC-Expertin Nadja Picard.



Noch günstige Rahmenbedingungen für IPOs



Auch an den Märkten hält die Erholung unterdessen an: Der

2021 auf ein neues Allzeithoch; die Volatilität ist im Vergleich zum Vorjahr

deutlich gesunken. Doch nach den exzellenten Rahmenbedingungen im Auftaktquartal

könnte das Umfeld für IPOs durchaus wieder etwas schwieriger werden. "Der mit

einem Ende der Pandemie erwartete Wirtschaftsaufschwung ist im Aktienmarkt

bereits weitestgehend eingepreist. Gleichzeitig steigen die Anleiherenditen, und

die Sorgen vor einer anziehenden Inflation wachsen. Damit erhöht sich das Risiko

für Kurskorrekturen am Aktienmarkt, die IPO-Pläne von Emittenten im zweiten oder



