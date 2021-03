Unterföhring (ots) - Satellit ist der führende Verbreitungsweg für

Fernsehinhalte in Deutschland. Mit 17,12 Millionen TV-Haushalten erreicht der

Satellit einen Marktanteil von 45,4 Prozent (2019: 17,28 Mio. bzw. 45,5

Prozent). Kabelfernsehen liegt mit 15,85 Millionen TV-Haushalten und einem

Marktanteil von 42,0 Prozent weiterhin auf Platz zwei (2019: 16,10 Mio. bzw.

42,4 Prozent). IPTV erreicht 3,24 Millionen TV-Haushalte, was einen Marktanteil

von 8,6 Prozent bedeutet (2019: 8,1 Prozent). Die Zahl der Terrestrik-Haushalte

liegt bei 1,54 Millionen, der Marktanteil bei 4,1 Prozent (2019: 1,52 Mio. bzw.

4,0 Prozent).



"Der Bedarf nach verlässlichen Informationsquellen ist derzeit besonders groß.

Das Medium TV hat dabei seine Stärke bewiesen und dazu beigetragen,

Informationen zu ordnen oder einfach nur zu unterhalten", so Christoph Mühleib,

Geschäftsführer von ASTRA Deutschland. "Wichtig ist, dass unsere Bandbreiten

neben Homeoffice und Homeschooling nicht noch zusätzlich durch das TV-Signal

belastet werden. Als Satelliten-TV-Nutzer bin ich froh, dass wir mit unserer

stabilen TV-Infrastruktur zuhause unbeeinträchtigt arbeiten können."





4,4 Millionen TV-Haushalte ohne HD-EmpfangDie Zahl der HD-Haushalte in Deutschland stieg 2020 auf 33,39 Millionen (2019:31,96 Millionen). Damit empfingen 88 Prozent aller TV-Haushalte in Deutschlandihr Programm in HD-Qualität. Satellit ist dabei mit 15,34 Millionen erreichtenHaushalten der führende Verbreitungsweg für HD-Fernsehen, gefolgt von Kabel mit13,33 Millionen, IPTV (3,18 Mio.) und Terrestrik (1,54 Mio.). Im Vergleich zumVorjahr bedeutet das einen Anstieg von 1,4 Millionen HD-Haushalten inDeutschland. Trotz des deutlichen Wachstums besteht in Deutschland weiterhineine substanzielle HD-Lücke: 4,4 Millionen TV-Haushalte empfangen ihrTV-Programm immer noch ausschließlich in SD-Qualität.Das sind zusammengefasst die Kernergebnisse des aktuellen ASTRA TV-Monitors2020, den das Marktforschungsinstitut Kantar jährlich im Auftrag von ASTRAerhebt. Dieses Bild ergab sich basierend auf 37,75 Millionen TV-Haushalten inDeutschland (2019: 37,97 Mio.). Die Befragung der deutschlandweit insgesamt6.004 Haushalte fand Ende 2020 statt. Bei der Auswertung wurde jeweils derErstempfangsweg, also das Hauptempfangsgerät der Haushalte, berücksichtigt.Die Präsentation zum TV-Monitor 2020 finden sie hier (https://de.astra.ses/astra-tv-monitor-2020-satellit-ist-fuehrender-tv-empfangsweg-deutschland) :https://ots.de/ovb3nq