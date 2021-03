Seoul / Frankfurt (ots) - - EV6 symbolisiert die Neuausrichtung der Marke und

basiert als erster Kia-Stromer auf der neuen Elektroplattform



- Verschiedene Antriebskonfigurationen, über 510 Kilometer Reichweite



- 800-Volt-Ultra-Schnellladen: In 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent, Nachladen

für 100 Kilometer in weniger als 4,5 Minuten





Seite 2 ► Seite 1 von 7

- GT-Version sprintet in 3,5 Sekunden auf Tempo 100, Spitze 260 km/h- Neue Elektrofahrzeug-Architektur: Großzügiges Interieur und Hightech-Elementefür ein intuitives Nutzererlebnis- Modernste Assistenzsysteme inklusive erweitertem Autobahnassistenten undferngesteuertem ParkenDie hier gemachten Angaben zu Varianten und Ausstattung des Kia EV6 sindvorläufig und beziehen sich auf den europäischen Markt. Die endgültigenSpezifikationen für den deutschen Markt finden Sie rechtzeitig zurModelleinführung auf http://press.kia.com/de/ .Energieverbrauchsangaben: Der Kia EV6 steht noch nicht zum Verkauf. DieHomologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschenLänderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.Mit dem neuen EV6 bringt Kia ein Modell mit einem reichweitenstarken,emissionsfreien Antrieb, 800-Volt-Schnellladefähigkeit und unverwechselbaremDesign in den Crossover-SUV-Markt. Der EV6 ist der erste Kia, der auf der neuen,speziell für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) konzipierten Plattformdes Unternehmens basiert.Der bahnbrechende Crossover wurde als erstes rein batterieelektrisches Modellnach der neuen Kia-Designphilosophie "Opposites United" (Vereinte Gegensätze)kreiert und zeigt ein zukunftsorientiertes, durch Hightech-Details geprägtesElektrofahrzeug-Design. Beim Elektroantrieb stehen verschiedenereichweitenstarke Konfigurationen zur Wahl. Durch die 800-Volt-Ladefähigkeitkann der Akku an einer entsprechend leistungsfähigen Station in nur 18 Minutenvon 10 auf 80 Prozent geladen werden. Ein überaus dynamisches Fahrerlebnisbietet die GT-Version, die in 3,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und in derSpitze 260 Stundenkilometer erreicht (beide Werte sind vorläufigeEntwicklungsziele).Der EV6 ist der erste Kia auf Basis der neuen Elektroplattform E-GMP(Electric-Global Modular Platform) und bildet den ersten Schritt desUnternehmens beim Übergang in die Ära der E-Mobilität unter dem neuenMarkenslogan "Movement that inspires" (Bewegung, die inspiriert). Der neueStromer markiert auch den Einstieg in die mittel- bis langfristige Strategie,nach der bis 2030 insgesamt 40 Prozent des Kia-Gesamtabsatzes auf