Heise Medien startet IT-Lernplattform in deutscher Sprache / Digitaler Campus für IT-Professionals (FOTO)

Hannover (ots) - Mit der heise Academy (https://www.heise-academy.de/) bietet

Heise Medien ab sofort IT-Professionals eine Self-Education-Plattform zu

wichtigen aktuellen IT-Themen - inhaltlich wie didaktisch auf qualitativ hohem

Niveau und in deutscher Sprache. Die E-Learning-Kurse ergänzen das vorhandene

erfolgreiche Weiterbildungsangebot von Heise Medien. Konzipiert und umgesetzt

wurde die neuartige Plattform gemeinsam mit dem Wiener Ed-Tech-Spezialisten

Codeversity (https://codeversity.com/) .



In keinem anderen Berufsfeld zählt Lernen so sehr zum Alltag wie in der IT. Ob

Entwickler, Administratoren oder Security-Experten, alle lernen jeden Tag dazu -

um Aufgaben zu lösen, aber auch aus Begeisterung für Technologie und Innovation.

" IT-Profis sind selbstbestimmte und fokussierte Lerner . Sie wissen genau, was

sie lernen wollen, und möchten das jederzeit tun können. Gelernt wird nicht auf

Vorrat, sondern nach Bedarf. Daher gibt es in der IT eine besonders große

Vorliebe für digitalen Lernlösungen", erklärt Thorsten Mücke, Produktmanager

Lifetime Learning bei Heise Medien.









Den Auftakt macht die heise Academy mit einer Auswahl an Online-Kursen in den

Spezialgebieten Softwareentwicklung und Security - darunter zurzeit besonders

nachgefragte Themen wie Kubernetes, Data Science und moderne Webentwicklung.



Wie bei den Fachmagazinen iX (https://www.heise.de/ix/) oder c't

(https://www.heise.de/ct/) arbeitet Heise auch bei den Lernprodukten mit

renommierten Experten aus dem eigenen Netzwerk zusammen. Die Lernplattform ist

eines der ersten verfügbaren Systeme, das auf den Lösungen des Ed-Tech-Anbieters

Codeversity basiert. Gemeinsam mit Heise wurde die Plattform durchgängig für die

Lern-Anforderungen von IT-Spezialisten optimiert.



"Die Themen sind aktuell, fachorientiert und haben hohe Praxisrelevanz, was für

unsere Zielgruppe entscheidend ist. Umso wichtiger war es uns, das Potenzial der

Plattform sowohl in der programmatisch-inhaltlichen Ausgestaltung als auch im

didaktischen Funktionsumfang zu nutzen", unterstreicht Mücke.



" Unser Ziel ist es, dem Lernenden nicht nur den Inhalt bereit zu stellen,

sondern ihn aktiv beim Lernen zu begleiten. Mit Codeversity haben wir dafür den

idealen Partner gefunden und gemeinsam ein System entwickelt, das genau auf den

Lernbedarf von IT-Spezialisten zugeschnitten ist", sagt Mücke.



"Die Plattform ist adaptiv und unterstützt den User bestmöglich, die verfügbaren

Inhalte wirklich zu erfassen und in eigenes Know-how umzuwandeln. Er bestimmt

Geschwindigkeit, Detailgrad und Informationstiefe, kann Videos gezielt

durchsuchen, annotieren und kommentieren, Notizen hinzufügen und sogar Fragen an

den Referenten stellen. Über integrierte Quiz-Module kann er das gerade erlernte

Wissen direkt überprüfen und das System auch als Micro-Learning-Plattform

nutzen", erläutert Daniel Kalbeck, Gründer und Geschäftsführer von Codeversity

und ergänzt: " Die Plattform ermöglicht eine neue Form des digitalen Lernens :

Selbstbestimmt, interaktiv und ganz auf die individuellen Bedürfnisse des

Lernenden zugeschnitten."



Die heise Academy startet mit videobasierten Online-Kursen, es folgen

Lernevents, Online-Workshops und Konferenzen, an denen man aktiv teilnehmen und

die Referenten persönlich treffen kann. In Planung sind auch Lösungen, mit denen

die Lernenden Aufgaben interaktiv nachprogrammieren können.



Pressevertreter erhalten auf Anfrage einen Code für den kostenlosen Zugang zur

heise Academy. Pressebilder unter: https://www.heise-gruppe.de/presse/



heise Academy ist eine E-Learning-Plattform für IT-Professionals unter dem Dach

von Heise Medien. Angeboten werden original von Heise produzierte Online-Kurse

und digitale Live-Events in hoher didaktischer Qualität und deutscher Sprache.

Als innovatives Self-Education-Angebot unterstützt die heise Academy Lernende

wie Unternehmen in der digitalen IT-Weiterbildung.



Codeversity ist ein Anbieter von Grund auf neu entwickelter

E-Learning-Umgebungen und Weiterbildungslösungen für

Corporate-Education-Plattformen. Ob für Unternehmen, Verlage oder

Ausbildungseinrichtungen - im Fokus stehen die didaktische Aufbereitung und

Funktionsvielfalt, um eine optimale Nutzbarkeit als Lern- und

Knowledge-Management Plattform zu gewährleisten. Mehr Informationen unter

www.codeversity.com. (https://codeversity.com/)



Pressekontakt:



Sylke Wilde

mailto:sy@heise.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9679/4877219

OTS: Heise Medien





Digitaler Campus für IT-Professionals Logo heise AcademyBild: Heise MedienDen Auftakt macht die heise Academy mit einer Auswahl an Online-Kursen in denSpezialgebieten Softwareentwicklung und Security - darunter zurzeit besondersnachgefragte Themen wie Kubernetes, Data Science und moderne Webentwicklung.Wie bei den Fachmagazinen iX (https://www.heise.de/ix/) oder c't(https://www.heise.de/ct/) arbeitet Heise auch bei den Lernprodukten mitrenommierten Experten aus dem eigenen Netzwerk zusammen. Die Lernplattform isteines der ersten verfügbaren Systeme, das auf den Lösungen des Ed-Tech-AnbietersCodeversity basiert. Gemeinsam mit Heise wurde die Plattform durchgängig für dieLern-Anforderungen von IT-Spezialisten optimiert."Die Themen sind aktuell, fachorientiert und haben hohe Praxisrelevanz, was fürunsere Zielgruppe entscheidend ist. Umso wichtiger war es uns, das Potenzial derPlattform sowohl in der programmatisch-inhaltlichen Ausgestaltung als auch imdidaktischen Funktionsumfang zu nutzen", unterstreicht Mücke." Unser Ziel ist es, dem Lernenden nicht nur den Inhalt bereit zu stellen,sondern ihn aktiv beim Lernen zu begleiten. Mit Codeversity haben wir dafür denidealen Partner gefunden und gemeinsam ein System entwickelt, das genau auf denLernbedarf von IT-Spezialisten zugeschnitten ist", sagt Mücke."Die Plattform ist adaptiv und unterstützt den User bestmöglich, die verfügbarenInhalte wirklich zu erfassen und in eigenes Know-how umzuwandeln. Er bestimmtGeschwindigkeit, Detailgrad und Informationstiefe, kann Videos gezieltdurchsuchen, annotieren und kommentieren, Notizen hinzufügen und sogar Fragen anden Referenten stellen. Über integrierte Quiz-Module kann er das gerade erlernteWissen direkt überprüfen und das System auch als Micro-Learning-Plattformnutzen", erläutert Daniel Kalbeck, Gründer und Geschäftsführer von Codeversityund ergänzt: " Die Plattform ermöglicht eine neue Form des digitalen Lernens :Selbstbestimmt, interaktiv und ganz auf die individuellen Bedürfnisse desLernenden zugeschnitten."Die heise Academy startet mit videobasierten Online-Kursen, es folgenLernevents, Online-Workshops und Konferenzen, an denen man aktiv teilnehmen unddie Referenten persönlich treffen kann. In Planung sind auch Lösungen, mit denendie Lernenden Aufgaben interaktiv nachprogrammieren können.Pressevertreter erhalten auf Anfrage einen Code für den kostenlosen Zugang zurheise Academy. Pressebilder unter: https://www.heise-gruppe.de/presse/heise Academy ist eine E-Learning-Plattform für IT-Professionals unter dem Dachvon Heise Medien. Angeboten werden original von Heise produzierte Online-Kurseund digitale Live-Events in hoher didaktischer Qualität und deutscher Sprache.Als innovatives Self-Education-Angebot unterstützt die heise Academy Lernendewie Unternehmen in der digitalen IT-Weiterbildung.Codeversity ist ein Anbieter von Grund auf neu entwickelterE-Learning-Umgebungen und Weiterbildungslösungen fürCorporate-Education-Plattformen. Ob für Unternehmen, Verlage oderAusbildungseinrichtungen - im Fokus stehen die didaktische Aufbereitung undFunktionsvielfalt, um eine optimale Nutzbarkeit als Lern- undKnowledge-Management Plattform zu gewährleisten. Mehr Informationen unterwww.codeversity.com. (https://codeversity.com/)Pressekontakt:Sylke Wildemailto:sy@heise.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9679/4877219OTS: Heise Medien