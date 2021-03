High Tide stellt aktualisierten Zeitplan für Veröffentlichung von Ergebnissen von 1. Quartal 2021 und Telefonkonferenz bereit

Calgary, 30. März 2021. High Tide Inc. (TSX-V: HITI, OTCQB: HITIF, FRA: 2LY) („High Tide“ oder das „Unternehmen“), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das durch die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör ergänzt wird, meldete heute, dass es den Zeitplan hinsichtlich der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2021 und der Telefonkonferenz geändert hat. Das Unternehmen wird seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal zum 31. Januar 2021 nun nach dem Börsenschluss am Mittwoch, dem 31. März 2021, veröffentlichen. Die Finanz- und Betriebsergebnisse von High Tide für das erste Quartal 2021 werden auf SEDAR sowie auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com/invest verfügbar sein.

Nach der Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse des ersten Quartals wird High Tide am Donnerstag, dem 1. April 2021, um 8:30 Uhr östlicher Zeit (14:30 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz mit President und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Rahim Kanji abhalten. Bei der Telefonkonferenz werden die Finanz- und Betriebsergebnisse von High Tide für das erste Quartal 2021 sowie Updates hinsichtlich der Pläne des Unternehmens für 2021 erörtert werden.

Einwahldaten

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer aus USA/KANADA: (833) 570-1148

Internationale Einwahlnummer für Teilnehmer aus USA/KANADA: (914) 987-7095

Konferenznr.: 5128837

Um an der Telefonkonferenz teilnehmen zu können, müssen alle Redner und Teilnehmer die oben angegebene Konferenznummer angeben.

Informationen zur Aufzeichnung (verfügbar bis 8. April 2021)

Gebührenfreie Einwahlnummer für Aufzeichnung: (855) 859-2056

Einwahlnummer für Aufzeichnung: (404) 537-3406

Konferenznr.: 5128837

Abgesehen von der oben genannten gebührenfreien Nummer können Teilnehmer auch (800) 585-8367 wählen, um auf die Aufzeichnung zuzugreifen.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass das Board of Directors eine Gewährung von 500.000 Aktienoptionen auf den Erwerb von Stammaktien von High Tide an Sean Geng in Zusammenhang mit dessen jüngsten Ernennung zum Chief Technology Officer des Unternehmens genehmigt hat.