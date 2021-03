Märkte am Dienstag: DAX auf Rekordjagd – VW-Aktie im Aufwind

Der DAX hat erneut ein Rekordhoch markiert und schreibt damit wieder einmal Börsen-Geschichte. Auch an der Wall Street gibt es allen Grund zum Jubeln.

Für den DAX ging es am Dienstagmittag zeitweise über die 14.900er-Marke nach oben, womit neue Rekordstände erklommen werden konnten. Gut möglich ist, dass in Kürze mit dem Sprung über die runde 15.000er-Marke ein neues Börsen-Kapitel für den DAX aufgeschlagen wird. Für Rückenwind dürften dabei weiterhin die US-Aktienmärkte sorgen. Der Dow Jones markierte am Montag ebenfalls ein neues Allzeithoch.