BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrechnungshof hat massive Kritik an der Umsetzung der Energiewende geäußert und damit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ins Visier genommen. Die Energiewende drohe Privathaushalte und Unternehmen finanziell zu überfordern, sagte der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, am Dienstag mit Blick auf die im internationalen Vergleich hohen Strompreise in Deutschland.

Eine zuverlässige und preisgünstige Versorgung mit Strom sei zunehmend fraglich. Dies könne zu Lasten der Akzeptanz der Energiewende gehen. Die Bundesregierung steuere den Transformationsprozess weiterhin unzureichend, so Scheller.