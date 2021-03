Generali in Deutschland erzielt bestes Operating Result aller Zeiten - Fokus auf Innovation und nachhaltige Profitabilität (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Operating Result im Jahr 2020 mit 905 Mio. EUR (+8,7% ggü. VJ) trotzCorona-Krise besser als je zuvor- Net Result auf 611 Mio. EUR (+16,5% ggü. VJ) gesteigert, +60% Steigerung seitdem Start der strategischen Neuausrichtung- Wachstum der Beitragseinnahmen ist auf innovative, profitable undkundenorientierte Produktlösungen zurückzuführen- Hervorragende Kapitalposition mit einer Solvency II-Quote von 319% zumJahresende 2020- Herausragende Vertriebskraft der Deutschen Vermögensberatung sowieMarktführerschaft der CosmosDirekt im Direktvertrieb als wesentlicheErfolgsfaktoren des nachhaltigen und profitablen Wachstums- Covid-19-Pandemie: Mit dem Nothilfefonds hilft die Generali in Deutschlandmehr als 2.100 kleinen und mittleren Unternehmen sowie Geschäftspartnern- Generali in Deutschland bekräftigt Engagement für Nachhaltigkeit und fördertmit neuen und ehrgeizigen Zielen eine grüne, nachhaltige und integrativeEntwicklungIm Jahr 2020 erzielte die Generali in Deutschland - trotz weitreichenderAuswirkungen der Covid-19-Pandemie - ein deutlich gestiegenes Operating und NetResult, einhergehend mit einer hervorragenden Performance allerProfitabilitätsindikatoren. Diese Ergebnisse wurden durch Produktlösungenerreicht, die auf Kapitaleffizienz, Profitabilität und Innovation ausgerichtetsind, sowie durch eine hohe Kostendisziplin, die im Einklang mit dem 2015eingeleiteten strategischen Turnaround des Unternehmens steht.Im abgelaufenen Geschäftsjahr stiegen sowohl das Operating Result (905 Mio. EUR,+8,7% ggü. VJ) als auch das Net Result (611 Mio. EUR, +16,5% ggü. VJ) auf einneues Allzeithoch. Dies entspricht beim Net Result einer Steigerung um 60%(2014: 380 Mio. EUR) seit Beginn der strategischen Neuausrichtung. Hierzubeigetragen hat auch die Senkung der laufenden operativen Kosten um rund 23%(rund 323 Mio. EUR) seit 2015. Die Beitragseinnahmen konnten sowohl in derLebens- und Krankenversicherung (+1,1% ggü. VJ auf 10,6 Mrd. EUR) als auch inder Schaden- und Unfallversicherung (+0,2% ggü. VJ auf 3,8 Mrd. EUR) gesteigertwerden. Die gesamten Beitragseinnahmen stiegen um 0,9% auf 14,4 Mrd. EUR. DieKapitalposition blieb mit 319% ausgezeichnet (Solvency II-Quote zum Jahresende2020).Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG, sagt: "Ineinem sehr herausfordernden Jahr, das von einer beispiellosen Krise geprägt war,hat die Generali in Deutschland dank ihres neuen Geschäftsmodells und ihresFokus auf profitables Wachstum und innovative Lösungen mit dem besten Operatingund Net Result aller Zeiten abgeschlossen. Diese Leistung verdanken wir demaußerordentlichen Einsatz all unserer Kolleginnen und Kollegen während unseres