Suezkanal-Stau kann teuer für Versicherungen werden

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die knapp einwöchige Blockade des Suezkanals kann für die Versicherungsbranche eine lange Kette teurer Schadenansprüche nach sich ziehen. Nach Einschätzung der Allianz in München sind eine ganze Reihe verschiedener Schadenmeldungen und -ansprüche denkbar, die die Versicherungsbranche treffen könnten. Dazu gehören unter anderem mögliche Ansprüche der Kanalbetreiber und Ansprüche der vielen Schiffe, die tagelang im Kanal festsaßen, schreibt Régis Broudin, der für Seefahrtschadenmeldungen zuständige Manager der Allianz-Tochter AGCS. "Für die AGCS ist derzeit noch nicht abzusehen, ob und in welcher Höhe wir von Schadenbelastungen durch diesen Vorfall betroffen sein werden", sagte eine Sprecherin des Unternehmens in München.

Die Ratingagentur Fitch geht davon aus, dass am Ende bei den Rückversicherern - also den Unternehmen, bei denen sich Versicherungen ihrerseits absichern - weltweit Ansprüche in dreistelliger Millionenhöhe auflaufen könnten. Laut Fitch können die Rückversicherungen die finanziellen Folgen jedoch gut verkraften, unter anderem, weil nach Einschätzung der Ratingagentur steigende Preise in der Rückversicherung eine Folge des Staus sein werden.