Neue, in diesem Monat in der Fachzeitschrift Frontiers in Medicine (Gastroenterology) veröffentlichte Studienergebnisse zeigen, dass bei Personen mit Adipositas plus schwerer Fettleber die Wahrscheinlichkeit der Notwendigkeit einer Krankenhausaufnahme wegen der Erkrankung fünf Mal höher ist. Die nichtinvasive Leber-Bildgebungstechnologie, der LiverMultiScan von Perspectum, wurde in der Studie zur MRT-Erfassung verwendet.

Adipositas geht häufig mit einer Fettansammlung in der Leber einher, die zu einer Erkrankung der Leber führen kann. Neue Daten weisen darauf hin, dass bei Patienten mit Adipositas, das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung erhöht ist. Eine Zusammenfassung jüngster Berichte durch die World Obesity Federation weist darauf hin, dass in den USA fast 50 Prozent der mit COVID-19 stationär aufgenommenen Patienten auch an Adipositas leiden. Einem neuen Bericht der CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) zufolge waren 78 Prozent der Patienten, die stationär aufgenommen, beatmet wurden oder an COVID-19 verstarben übergewichtig oder adipös.