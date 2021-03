Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INDEPENDENT RESEARCH belässt DEUTSCHE WOHNEN AG auf 'Halten' Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Jan Lennertz passte seine Prognosen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des …