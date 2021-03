MAN vereinbart Sozialplan zum Stellenabbau in Deutschland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lastwagenbauer MAN hat mit dem Betriebsrat und der IG Metall einen Sozialplan für den Abbau von 3500 Stellen in Deutschland vereinbart. Betriebsbedingte Kündigungen seien bis 2026 nur mit Zustimmung der IG Metall möglich, teilte die VW -Konzerntochter am Dienstag in München mit. Nun sei "der Weg frei für eine umfassende und konsequente Neuausrichtung".

MAN will seine Lastwagen und Busse in den nächsten Jahren auf Elektroantrieb umstellen. Vorstandschef Andreas Tostmann sagte, die Einigung helfe, das Ergebnis um bis zu 1,7 Milliarden Euro zu verbessern. So könne MAN mehr in Zukunftstechnik investieren.