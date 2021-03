Uni-Kliniken in NRW wollen Impfstopp mit Astrazeneca für jüngere Frauen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen sprechen sich für einen vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und Landesgesundheitsminister, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt./aus/DP/jha