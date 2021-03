Saarbrücken (ots) -



- Zum 1. Januar 2021 waren in Deutschland 4,7 Millionen Krafträder zugelassen -

ein Plus von 3,4 Prozent.



Die Luft wird wärmer, der Frühling ist da - und die Sonne macht vielen Menschen

Lust auf eine Fahrt mit einem motorisierten Zweirad. Das zeigen auch die

Zulassungszahlen aus dem vergangenen Jahr: Insgesamt waren am 1.1.2021 4,7

Millionen Krafträder bei den Zulassungsstellen in Deutschland gemeldet, eine

Steigerung von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.[1] Im Januar und Februar

2021 kamen laut Kraftfahrt-Bundesamt insgesamt 13.670 Krafträder dazu.[2]



Viele Biker freuen sich nach den langen Wintermonaten wieder auf die Saison und

werden in den kommenden Wochen ihre Maschine fit und sicher für den

Straßenverkehr machen. Denn Sicherheit ist beim Motorradfahren ein ganz

besonders wichtiger Faktor, weil das Zweirad ohne Knautschzone und andere

Sicherheitsfunktionen weniger Schutz als ein Pkw bietet. Aufgrund der geringen

Größe und teilweise hohen Geschwindigkeiten werden Motorradfahrer im

Straßenverkehr außerdem leichter übersehen - besonders bei schlechten

Witterungs- und Sichtbedingungen. Daher sollten sich auch Autofahrer bewusst

machen, dass nun wieder mehr Zweiräder unterwegs sind und entsprechend Rücksicht

nehmen. Und für Motorradfahrer selbst gilt: Vorsicht und Sicherheit geht vor

Geschwindigkeit und Risiko. Zudem macht laut Isolde Klein, Versicherungsexpertin

bei CosmosDirekt , eine private Unfallversicherung Sinn: "Sie unterstützt

Betroffene, die nach einem Unfall mit dem Motorrad neben den gesundheitlichen

Problemen auch mit einer finanziellen Belastung konfrontiert sind. Anders als

die gesetzliche Unfallversicherung, die nur Unfälle auf dem direkten Weg zur

oder von der Arbeit absichert, bietet die private Unfallversicherung auch in der

Freizeit einen umfassenden Schutz."









[2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt



https://ots.de/ZJUFN1



https://ots.de/HiFAg9



COSMOSDIREKT



CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der

Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen

Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das

Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen

private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden

vertrauen auf CosmosDirekt.



GENERALI IN DEUTSCHLAND



Die Generali ist die zweitgrößte Erstversicherungsgruppe im deutschen Markt mit

Beitragseinnahmen von 14,3 Mrd. EUR und rund 10 Mio. Kunden Ende 2019. Als Teil

der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den

Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und

Schaden/Unfall tätig. Die Produkte der Generali Deutschland Versicherungen sind

exklusiv bei der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe erhältlich. Ziel

der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank

eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Ausschließlichkeits- und Direktvertrieb

sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen

anbietet.



Pressekontakt:



Sabine Gemballa

Business Partner

CosmosDirekt

T +49 (0) 681 966-7560



Stefan Göbel

Unternehmenskommunikation

Leiter Externe Kommunikation

T +49 (0) 89 5121-6100



mailto:presse.de@generali.com



Markus Schaupp

follow red GmbH

T +49 (0) 711 90140-549

mailto:markus.schaupp@followred.com



Generali Deutschland AG

Adenauerring 7

81737 München



http://www.cosmosdirekt.de

http://www.generali.de



Twitter:

@CosmosDirekt

@GeneraliDE



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63229/4877407

OTS: CosmosDirekt





[1] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt https://ots.de/uAa010[2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamthttps://ots.de/ZJUFN1https://ots.de/HiFAg9COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblenOnline-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählenprivate Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali ist die zweitgrößte Erstversicherungsgruppe im deutschen Markt mitBeitragseinnahmen von 14,3 Mrd. EUR und rund 10 Mio. Kunden Ende 2019. Als Teilder internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit denMarken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken undSchaden/Unfall tätig. Die Produkte der Generali Deutschland Versicherungen sindexklusiv bei der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe erhältlich. Zielder Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dankeines hervorragenden Vertriebsnetzes im Ausschließlichkeits- und Direktvertriebsowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungenanbietet.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100mailto:presse.de@generali.comMarkus Schauppfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-549mailto:markus.schaupp@followred.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenhttp://www.cosmosdirekt.dehttp://www.generali.deTwitter:@CosmosDirekt@GeneraliDEWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63229/4877407OTS: CosmosDirekt