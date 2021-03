Neue Siemens-Personal-Vorständin Judith Wiese für Frauenquoten bei Siemens

Hamburg (ots) - Die neue Siemens-Personal-Vorständin Judith Wiese will denAnteil von Frauen in Führungspositionen bei Siemens von derzeit 20 auf 30Prozent erhöhen. "Mit Blick auf die Zahlen im Konzern ist natürlich klar, dassich mich mit einer Quote von weniger als 30 Prozent Frauen in Führungspositionenbei Siemens nicht zufrieden fühlen werde", sagt Wiese im Gespräch mit derWochenzeitung DIE ZEIT. Im Sommer werde es einen Vorstands-Workshop zu dem Themageben. "Dort werden wir diskutieren, wie viele harte und wie viele weicheFaktoren wir brauchen, beispielsweise Quoten oder Führungsprogramme", so Wieseim ersten Interview seit ihrem Amtsantritt.Judith Wiese, 50, ist seit Oktober vergangenen Jahres Arbeitsdirektorin undPersonal-Vorständin der Siemens AG. Zuvor war die Betriebswirtin Personalchefindes niederländischen Chemie- und Nahrungsmittelkonzerns DSM und arbeitete inverschiedenen Funktionen für den amerikanischen Nahrungsmittelkonzern Mars.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: mailto:presse@zeit.de).Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9377/4877408OTS: DIE ZEIT