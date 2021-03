Cardiol Therapeutics ernennt Dr. Andrew Hamer zum neuen Chief Medical Officer

Oakville, Ontario – 30. März 2021 – Cardiol Therapeutics Inc. (TSX: CRDL) (OTCQX: CRTPF) (FWB: CT9) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Andrew Hamer mit sofortiger Wirkung die Funktion des Chief Medical Officer (CMO) im Unternehmen übernimmt. Dr. Hamer wird die Forschung und Entwicklung der unternehmenseigenen Produkte im klinischen Stadium leiten und auch die Entwicklung weiterer neuartiger Therapeutika in der Pipeline des Unternehmens beaufsichtigen. Der scheidende CMO und Mitbegründer von Cardiol, Dr. Eldon Smith, wird weiterhin als Vorsitzender des Board of Directors und als Berater für das Unternehmen tätig sein.

Dr. Andrew Hamer bringt über 30 Jahre internationale Erfahrung auf dem Gebiet der Biowissenschaften, Medizin und Kardiologiepraxis mit in das Unternehmen. Zuletzt leitete er als Executive Director, Global Development-Cardiometabolic bei der kalifornischen Firma Amgen Inc. die globale Entwicklungsgruppe für das Arzneimittel Repatha mit dem Wirkstoff Evolocumab, einem PCSK9-Hemmer zur Senkung der LDL-Cholesterinwerte. Mit diesem Medikament wurde im Jahr 2020 ein Umsatz von knapp 900 Millionen US-Dollar erzielt. Als Entwicklungsleiter beaufsichtigte Dr. Hamer das globale Team für die Evidenzgenerierung zu Repatha, das in Zusammenarbeit mit den für Sicherheit, Zulassungsverfahren, Gesundheitsökonomie, Beobachtungsforschung, wissenschaftliche Kommunikation, Publikationen, medizinische Angelegenheiten und den klinischen Betrieb zuständigen Teams eine Reihe von klinischen Multicenter-Studien zur Unterstützung der Zulassungsverfahren bei der FDA und bei internationalen Regulierungsbehörden konzipierte und durchführte. Vor seiner fünfjährigen Tätigkeit bei Amgen war Dr. Hamer zwei Jahre lang als VP Medical Affairs bei der Firma Capricor Therapeutics Inc. beschäftigt, wo er für die Entwicklung neuartiger Therapeutika für Herzkrankheiten verantwortlich war und den klinischen Betrieb im Unternehmen, einschließlich der Konzeption und Durchführung klinischer Studien, beaufsichtigte.