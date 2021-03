- 75 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass sie das Gelernte in ihr Unternehmen einbinden und ihre organisatorische Resilienz stärken können

LONDON, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- Ein Jahr, nachdem Covid-19 zu einer weltweiten Pandemie erklärt wurde, untersucht PwC in seiner zweiten „Global Crisis Survey" die Reaktion der weltweiten Geschäftswelt auf die zerstörerischste globale Krise unserer Zeit. Mehr als 2.800 Unternehmensleiter teilten ihre Daten und Erkenntnisse mit. Sie repräsentierten Unternehmen jeder Größe in 29 Branchen und in 73 Ländern.

Die erste Umfrage, die 2019 veröffentlicht wurde, hatte ergeben, dass 95 % der Befragten innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Krise erwarteten — jedoch keine Pandemie, etwas, das die Führungskräfte im Allgemeinen nicht fürchteten. Das vergangene Jahr hat deutlich gemacht, dass es beim Krisenmanagement nicht in erster Linie darum geht, die Zukunft vorherzusagen, sondern mit dem Unvorhersehbaren umzugehen. Unternehmen müssen sich darauf konzentrieren, eine Grundlage für die Widerstandsfähigkeit gegen unvorhersehbare Ereignisse zu schaffen, was auch immer als nächstes kommt.

Mehr als 70 % der Befragten der diesjährigen Umfrage gaben an, ihr Geschäft sei durch die Pandemie negativ beeinflusst worden. 20 % gaben an, die Krise habe insgesamt positive Auswirkungen auf ihr Unternehmen gehabt. Unternehmen in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen waren eher positiv betroffen, während der Reise- und Gastgewerbesektor am stärksten gelitten hat. Unternehmen, denen es gut ging, konnten eher auf ein engagiertes Krisenteam zählen, das schnell auf die Krise reagierte.

„Während Unternehmen rund um die Welt ihre Reaktion auf die Pandemie bewerten, bieten die Umfragedaten und Erkenntnisse eine überzeugende Roadmap zum Überdenken und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit", erklärte Kristin Rivera (Global Crisis Leader bei PwC US). „Alle Blicke sind jetzt auf die Zukunft gerichtet. Von der Reaktion von Unternehmen auf die Krise zu lernen, ist ein wichtiger erster Schritt, um das richtige Fundament für die Zukunft zu legen. Krisenplanung, Resilienzprogramme und der Schutz und die Berücksichtigung körperlicher wie emotionaler Bedürfnisse von Mitarbeitern sind integrale Bestandteile der Vorbereitung auf weitere unvorhersehbare Ereignisse."