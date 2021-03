In der letzten technischen Besprechung vom 25. Februar 2021: „Sixt: Zweite große Kaufwelle erwartet“ wurde auf einen bevorstehenden Ausbruch über die Hürde von 103,40 Euro mit Zielen an den Verlaufshochs aus 2018 bei 119,70 Euro hingewiesen. Dieses Szenario trat wie erwartet ein und führte zu Kursgewinnen an rund 115,00 Euro. Langsam, aber sicher wird es jedoch Zeit, bestehende Long-Positionen zumindest enger abzusichern, aber auch Gewinnmitnahmen kämen im Bereich der Hochs aus 2018 in Betracht.

Pullback sehr wahrscheinlich

Noch hat die Sixt-Aktie auf der Oberseite Luft und dürfte bei der anhaltenden Kursstärke locker in den Bereich der 2018´er Hochs bei 119,70 Euro vordringen. Von da an werden jedoch fallende Notierungen im Rahmen einer regulären Konsolidierungsbewegung erwartet, diese könnten auf ein Niveau von 105,00 Euro abwärts reichen, darunter sogar auf 95,00 Euro. Eine Verlustbegrenzung bei bestehenden Long-Positionen kann aktuell im Bereich von 107,50 Euro platziert werden, sollte jedoch stetig nachgezogen werden.