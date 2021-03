WEINHEIM (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat in der Bilanz des Mischkonzerns Freudenberg für Licht und Schatten gesorgt: Vor allem in den Sparten Auto, Maschinenbau und Textil sei Anfang des vergangenen Jahres das wirtschaftliche Umfeld "mehr als herausfordernd" gewesen, teilte das Technologieunternehmen am Dienstag in Weinheim mit.

Unter anderem machte dem Konzern die schwächere Nachfrage in der Autoindustrie zu schaffen. Der Umsatz des Jahres 2020 lag mit 8,8 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 9,5 Milliarden Euro, das operative Ergebnis schrumpfte von 820 Millionen Euro auf 670 Millionen Euro.