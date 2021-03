Drei Designskizzen vermitteln ersten Eindruck vom überarbeiteten SKODA KODIAQ (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Das erfolgreiche große SKODA SUV erhält optischen und

technischen Feinschliff



> Optische Veränderungen an Front und Heck sowie neu gestaltete

LED-Frontscheinwerfer



> Aufgefrischter SKODA KODIAQ wird am 13. April offiziell vorgestellt





Feinschliff für das Erfolgsmodell: Drei Designskizzen vermitteln einen erstenEindruck vom überarbeiteten SKODA KODIAQ. Das auf Wunsch siebensitzige SUV, mitdem der tschechische Automobilhersteller im Jahr 2016 seine erfolgreicheSUV-Offensive startete, erhält nun ein optisches und technisches Update. DieWeltpremiere des aufgefrischten KODIAQ findet am 13. April statt.Die erste Designskizze zeigt die nochmals prägnantere Front des überarbeitetenSKODA KODIAQ: Neben einer neu gestalteten Motorhaube prägt der noch aufrechterstehende, hexagonale SKODA Grill mit wuchtigen Doppelrippen den optischenEindruck. Die Frontscheinwerfer sind schmaler gezeichnet als bisher und formenim Zusammenspiel mit den darunter angeordneten Nebelscheinwerfern eine neueVier-Augen-Leuchtgrafik. Zu erkennen ist außerdem die neue Frontschürze. Siekennzeichnet neben einem Einsatz in Aluminiumdesign auch ein breiterer zentralerLufteinlass, der seitlich von L-förmigen Applikationen begrenzt wird.Die zweite Skizze wirft einen detaillierten Blick auf die neu gestaltetenFrontscheinwerfer. Die beiden übereinander angeordneten LED-Module, die einecharakteristische Lichtsignatur erstrahlen lassen, sind hier besonders gut zuerkennen. Die dritte Skizze zeigt die scharf gezeichneten Heckleuchten, diegenau wie die Frontscheinwerfer schlanker ausfallen. Sie weisen diemarkentypisch prägnanten kristallinen Strukturen auf und formen das SKODAtypische C-Design in einer flacheren Form.2016 begründete der KODIAQ die aktuelle SUV-Familie von SKODA und prägte ihretypische Nomenklatur mit einem ,K' am Anfang und einem ,Q' am Ende. Das aufWunsch siebensitzige SUV wurde in weniger als fünf Jahren mehr als 600.000 Malproduziert und wird inzwischen weltweit in 60 Märkten angeboten. DieWeltpremiere des aufgefrischten SKODA KODIAQ findet am 13. April statt.