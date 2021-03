FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie mit Blick auf die Covid-19-Impfstoffproduktion von 128 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wacker Chemie baue den Biotechnologie-Standort Amsterdam aus, um die Impfproduktion von CureVac im zweiten Halbjahr 2021 hochzufahren, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Durch den Verkauf des Siltronic-Anteils stünden für Akquisitionen und Investitionen in Wachstum ausreichend flüssige Mittel zur Verfügung./bek/ajx

