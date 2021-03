Online-Zahlfunktion optimiert Patient Journey auf IhreApotheken.de

Essen (ots) - Der Zukunftspakt Apotheke hat die bundesweite

Online-Bestellplattform für Arzneimittel der lokalen Apotheken -

IhreApotheken.de - um eine Online-Zahlfunktion erweitert. Apothekenkunden können

dadurch ihren Warenkorb (zunächst Non-Rx-Arzneimittel) bei teilnehmenden

Apotheken nun auch direkt online bezahlen. Die neue Funktion mittels PayPal

steigert die Attraktivität und Convenience von ia.de für Endverbraucher und

vereinfacht den Prozess für teilnehmende Apotheken, da die Zahlung in der

Apotheke oder beim Botendienst entfällt.



"Die Online-Zahlfunktion auf ia.de ist Teil der ständigen dynamischen

Weiterentwicklung des Zukunftspakts Apotheke", betont Dr. Florian Schlapfner,

einer der beiden Gesamtprojektleiter der Initiative. "Für viele Endkunden ist es

wichtig, ihre bestellten Arzneimittel auch direkt online bezahlen zu können,

weil sie das vom Einkauf anderer Produkte im Netz kennen. Wir bieten damit einen

weiteren smarten Service für Kunden und Apotheken. Das gilt - nicht nur in

Corona-Zeiten - insbesondere in Verbindung mit dem Botendienst der Apotheken."





