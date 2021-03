DGAP-News De Grey Mining Ltd.: Neue in Scherzone beherbergte Goldentdeckung in Gillies auf Farno JV Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 30.03.2021, 13:38 | 54 | 0 | 0 30.03.2021, 13:38 | DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Gray", "Company") stellt die folgenden Bohrergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Gillies im Joint Venture Farno McMahon ("Farno JV") bereit, das die Liegenschaft E47/2502 umfasst.

- Abschnitt liefert 52 m mit 0,7 g/t Au ab 53 m in GLRC016, einschließlich: - 15 m mit 1,8 g/t Au ab 90 m in GLRC016 - Neues in Scherzone beherbergtes Goldziel, das mittels weitständiger RC-Bohrungen im Prospektionsgebiet Gillies auf dem Joint Venture Farno ("Farno JV") identifiziert wurde, liegt 30 km südwestlich der Goldentdeckung Hemi.

- De Grey führte die Bohrarbeiten durch, um ihren Anteil an dem Joint Venture Farno von 30 % auf 75 % zu erhöhen, das die Liegenschaft E47/2502 umfasst. De Grey ist der JV-Manager. Die an der TSX notierte Novo Resources Inc. (TSX: NVO) ist De Greys 25 %-Partner.

- Für das 2. Quartal 2021 ist ein nachfolgendes mehr als 2.000 Bohrmeter umfassendes RC-Bohrprogramm geplant. Zusätzliche Aircore-Bohrungen sind geplant, um zahlreiche Goldanomalien im Grundgebirge zu überprüfen, einschließlich einer Reihe von Intrusionszielen des Hemi-Typs innerhalb des Farno JV.





De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Gillies ist in einer Scherzone beherbergt, ähnlich wie Withnell, Wingina, Mallina und Mt. Berghaus, die einen erheblichen Teil des 2,2 Mio. Unzen umfassenden regionalen Goldvorkommens des Unternehmens ausmachen. Die Exploration innerhalb des JV-Gebiets Farno befindet sich in einem sehr frühen Stadium. Dieses neue Goldsystem liefert jedoch starke Belege für das Potenzial der Region. Seite 2 ► Seite 1 von 5 De Grey Mining Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







