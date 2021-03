WIESBADEN (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind in der dritten Märzwoche (15. bis 21. März 2021) in Deutschland

18 807 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt 9 % oder 1 879 Fälle unter dem

Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diese Kalenderwoche. Dies geht aus

einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor. Durch ein

Hochrechnungsverfahren unvollständiger Meldungen können die ersten

Sterbefallzahlen für Deutschland bereits nach etwa einer Woche veröffentlicht

werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht weiter zurück





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle ist derzeit biseinschließlich der 9. Kalenderwoche 2021 (1. bis 7. März) möglich. In dieserersten Märzwoche gab es laut dem RKI 1 220 COVID-19-Todesfälle. Die Zahl istdamit gegenüber der Vorwoche um 326 Fälle gesunken. Die gesamtenSterbefallzahlen gingen in der 9. Kalenderwoche weiter zurück und lagen 3 247Fälle beziehungsweise 15 % unter dem Durchschnitt der vier Vorjahre.Äußerst milde Grippewelle erklärt unterdurchschnittliche SterbefallzahlenLaut aktuellem Influenza-Wochenbericht des RKI ist die Aktivität andererAtemwegserkrankungen, die normalerweise mit einem Anstieg der Sterbefallzahlenam Jahresanfang zusammenhängt, in dieser Wintersaison auf einem vorher nieerreichten, niedrigen Niveau. Insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 waren dieSterbefallzahlen durch starke Grippewellen in den ersten Monaten des Jahresdeutlich erhöht. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch im Durchschnitt dergesamten Sterbefallzahlen für die Vorjahre wider. Sie erklären, warum im Laufedes Februars die gesamten Sterbefallzahlen trotz der neu auftretendenCOVID-19-Todesfälle unter den Durchschnitt der Vorjahre gefallen sind.Deutliche Ost-West-Unterschiede im Februar erkennbarAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der8. Kalenderwoche (22. bis 28. Februar 2021) abbilden. In dieser letztenFebruarwoche lagen die Sterbefallzahlen in allen Bundesländern im Bereich desDurchschnitts der Vorjahre oder darunter. Auf den ganzen Monat Februar bezogenlagen die Sterbefallzahlen in allen ostdeutschen Flächenländern über diesemDurchschnitt - in Thüringen um 9 % oder 226 Fälle, in Sachsen-Anhalt 8 % oder239 Fälle, in Mecklenburg-Vorpommern 6 % oder 109 Fälle, in Sachsen 4 % oder 180Fälle und in Brandenburg um 3 % oder 95 Fälle. In allen westdeutschenBundesländern mit Ausnahme des Saarlandes (+3 % oder 38 Fälle) und in Berlinlagen die Sterbefallzahlen im Februar 2021 hingegen unter dem Durchschnitt der