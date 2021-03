Wirtschaft Eil +++ Inflationsrate im März bei 1,7 Prozent Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 30.03.2021, 14:06 | 84 | 0 | 0 30.03.2021, 14:06 | Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland wird im März 2021 voraussichtlich 1,7 Prozent betragen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mit.



