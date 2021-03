DZ BANK belässt Evonik auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Halten" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Der Chemiekonzern sei führend bei der Produktion von Lipidnanopartikeln, wesentlichen Bestandteilen von mRNA-Impfstoffen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lipide sollen in derzweiten Jahreshälfte 2021 die mRNA-Impfstoffkapazität von Biontech und Pfizer erhöhen. Evonik mache für die eigene LNP-Technologie mittelfristig ein Umsatzpotenzial im deutlich dreistelligen Millionen Euro-Bereich aus./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 10:17 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 12:34 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.