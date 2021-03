Millionenstrafe in Ausspäh-Prozess für Ikea-Frankreich gefordert

PARIS (dpa-AFX) - In der Affäre um das Ausspähen von Personal und Kundschaft hat die Staatsanwaltschaft Versailles eine Strafe von zwei Millionen Euro für Ikea-Frankreich gefordert. Das Gericht solle eine starke Botschaft an alle Firmen senden, zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP die zuständige Staatsanwältin am Dienstag.

Für einen ehemaligen Geschäftsführer sowie einen ehemaligen Direktor des französischen Ablegers des schwedischen Möbelhausgiganten forderte die Staatsanwaltschaft demnach jeweils eine Haftstrafe von drei Jahren, davon zwei auf Bewährung. Unter dem Geschäftsführer sei die Bespitzelungspolitik eingeführt worden. Die Verhandlungen in Versailles bei Paris sollen am Freitag zu Ende gehen.