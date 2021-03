Roboter-assistiertes Chirurgiesystem da Vinci Xi für noch sicherere Tumorchirurgie im Israelitischen Krankenhaus Hamburg / Experte Prof. Dr. Egberts etabliert Robotik im Israelitischen Krankenhaus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Roboter-assistiertes Chirurgiesystem da Vinci Xi der neuestenGeneration im Israelitischen Krankenhaus Hamburg installiert. Das System wirdbei komplexen onkologischen Operationen zum Einsatz kommen. Der internationalanerkannte Spezialist in roboter-assistierter Chirurgie, Herr Prof. Dr.Jan-Hendrik Egberts wechselt zum 1. April an das Israelitische KrankenhausHamburg (IK), um dort die Roboter-OP-Technik zu etablieren. Ab April werden dieersten Patient:innen mit diesem innovativen Verfahren operiert. Damit hebt dasIsraelitische Krankenhaus seine Expertise in der Tumorchirurgie auf ein neuesund zukunftweisendes Level.Mit dem hochmodernen roboter-assistierten Operationssystem da Vinci Xi und demGewinn von Herrn Prof. Dr. Jan-Hendrik Egberts, als zukünftigem Chefarzt derChirurgischen Klinik, stellt das IK sich für die Digitalisierung in derChirurgie auf. Ab dem 1. August 2021 wird Egberts die Leitung der ChirurgischenKlinik übernehmen und die überregional anerkannte Abteilung weiterführen. Erfolgt dann auf Prof. Dr. Carsten Zornig, der Ende Juli 2021 seine aktive Zeit amIK beendet. Egberts bringt weitreichende Expertise in der Robotik mit. Derengagierte Arzt ist Gründungsmitglied der Chirurgischen Arbeitsgruppe Robin(Robotergestützte Chirurgie und Innovation) der DAGV (Deutsche Gesellschaft fürAllgemein- und Viszeralchirurgie). Darüber hinaus ist er zertifizierterAusbilder für das Arbeiten mit dem da Vinci-Robotiksystem. "Die Robotik hat inder Chirurgie einen festen Platz eingenommen, wenn es um hochkomplexeOperationen geht. Auch Patient:innen schätzen die Vorteile derroboter-assistierten Chirurgie inzwischen sehr. Das war nicht immer so. ZuBeginn standen viele der Technik skeptisch gegenüber, heute ist das Gegenteilder Fall. Viele Patient:innen wünschen sich explizit eine da Vinci-unterstützteOperation, weil sie sich damit bestmöglich versorgt fühlen", berichtet Prof. Dr.Jan-Hendrik Egberts.Auch Marcus Jahn, Kaufmännischer Direktor des Israelitischen Krankenhauses, istüberzeugt von den beiden Neuzugängen in der Chirurgischen Klinik des Hauses:"Mit der Installation des da Vinci Xi Operationssystems unter Federführung vonHerrn Prof. Dr. Egberts machen wir einen großen Schritt in RichtungDigitalisierung in der Chirurgie. Ich bin sicher, dass wir damit unsererstklassiges Renommee langfristig stärken."Im IK wird das Robotik-System bei komplexen onkologischen Operationen derVerdauungsorgane wie z.B. an der Speiseröhre, der Bauchspeicheldrüse sowie demDarm zum Einsatz kommen. Mittelfristig sind auch Lungenoperationen mit