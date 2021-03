The Estée Lauder Companies und Eastman unterzeichnen globale Absichtserklärung zur Förderung nachhaltiger Verpackungen Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 30.03.2021, 14:41 | 47 | 0 | 0 30.03.2021, 14:41 | ELC nimmt Eastman Renew-Produkte in sein Verpackungsportfolio auf, um seine Ziele für nachhaltige Verpackungen 2025 zu erreichen NEW YORK, und KINGSPORT, Tennessee, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- The Estée Lauder Companies(ELC) und der Anbieter von Spezialmaterialien Eastman geben heute eine globale Absichtserklärung (MOU) bekannt, die es ELC ermöglichen wird, bedeutende Schritte in Richtung seiner Ziele für nachhaltige Verpackungen im Jahr 2025 zu machen. Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8843651-eastman-estee-lauder-companies-sustainable-packaging-global-mou/ Durch die Vereinbarung werden ELC und sein Markenportfolio ab sofort Verpackungslösungen einsetzen, die durch Eastmans molekulare Recyclingtechnologien und sein Portfolio an Renew-Harzen mit bis zu 100 % zertifiziertem Recyclinganteil ermöglicht werden.* Dies ist die erste auf Nachhaltigkeit basierende Vereinbarung zwischen Eastman und einem großen Prestige-Schönheitshaus und wird dazu beitragen, den verstärkten Einsatz von recycelten und/oder recycelbaren Kunststoffen in Luxuskosmetikverpackungen voranzutreiben. „Unsere Lieferanten spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die The Estée Lauder Companies dabei zu unterstützen, die Nadel weiter zu bewegen und innovativ über Nachhaltigkeit zu denken", sagte Roberto Magana, Senior Vice President und Chief Procurement Officer bei The Estée Lauder Companies. „Eastmans molekulare Recycling-Technologien und sein Portfolio an Renew-Produkten werden dazu beitragen, die Ziele des Unternehmens in Bezug auf nachhaltige Verpackungen zu erreichen und gleichzeitig die hochwertige Ästhetik, Sicherheit und Leistung unserer Prestigeprodukte zu erhalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen." Das Portfolio von Eastman umfasst eine neu eingeführte Produktlinie von molekular recycelten Polyestern, die über das Advanced Circular Recycling von Eastman hergestellt werden. Diese nachhaltigen Kunststoffe, zu denen Eastman Cristal Renew und Eastman Tritan Renew gehören, werden mit bis zu 100 % ISCC-zertifizierten Recyclinganteilen* hergestellt und sind chemisch nicht von ihren herkömmlichen Pendants zu unterscheiden. Sie zeichnen sich durch dieselbe hohe Qualität und einfache Verarbeitung aus wie neue Polymere und bieten gleichzeitig die Klarheit, den Glanz, die Farbkompatibilität und die Haltbarkeit, die Kosmetikverpackungen erfordern - und das bei erstklassigem Recyclinganteil. Seite 2 ► Seite 1 von 3



