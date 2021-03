Cato zertifiziert den 600. SASE-Experten über das SASE-Zertifizierungsprogramm

„Trotz des immensen Wachstums im SASE-Markt war vielen dennoch nicht so recht klar, was eine SASE-Plattform eigentlich ist", so Eyal Webber-Zvik, Vice President im Bereich Produktmarketing bei Cato Networks. „Als Vorreiter im SASE-Bereich sahen wir uns in der Verantwortung, IT-Führungskräften die Grundlagen der SASE-Architektur zu vermitteln und die Vorteile für Vertriebspartner und Unternehmen aller Größenordnungen aufzuzeigen."

Cato-Zertifizierung als Lösung für die von Gartner festgestellte Verwirrung auf dem Markt

Seit der Einführung von SASE hat Gartner vor Falschinformationen rund um die Architektur gewarnt. Dazu berichtete Gartner bereits im Hype Cycle zu Netzwerksicherheit, 2020: „Durch viel Slideware und Marketecture gibt es eine allgemeine Verunsicherung, insbesondere durch etablierte Unternehmen, die schlecht auf das cloudbasierte Servicebereitstellungsmodell und die für verteilte PoPs erforderlichen Investitionen vorbereitet sind. In diesem Fall ist die Softwarearchitektur und -implementierung entscheidend."*

Sowohl SASE- als auch Legacy-Netzwerke bieten eine optimale Konnektivität und eine Vielzahl von Sicherheitsservices. Aber, wenn die Eigenschaften so ähnlich sind, was ist dann das innovative an SASE? Wie im Zitat angedeutet, geht es um die Bereitstellung dieser Funktionen durch SASE. SASE eliminiert die veralteten Appliances, die IT-Umgebungen so komplex machen. Mit einer SASE-Lösung werden Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen in einer globalen, cloudbasierten Plattform zusammengeführt. Als Cloudservices sind SASE-Architekturen einfacher zu betreiben, sparen Kosten, minimieren Risiken und verbessern die Flexibilität der IT-Umgebung.