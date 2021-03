DAX in dünner Luft

Am Vortag hieß es: "Über 14.850 Punkten wäre mit einem weiteren Anstieg bis 15.000 Punkte zu rechnen. Allerdings ist der DAX aktuell aber auch so überhitzt, dass ein erneuter Rücklauf einkalkuliert werden muss. Die erste Anlaufmarke wäre dann zunächst der 10er-EMA bei 14.646 Punkten. Bei 14.621 Punkten befindet sich auch noch das Eröffnungsgap vom Donnerstag, welches beim einem Rücklauf geschlossen werden könnte." Daran hat sich nichts geändert, die 15.000 Punkte liegen in Reichweite.

Aktuelle DAX-Lage